黃依汶住複式豪宅超富貴　暑假特訓7歲兒子做家務：男孩要有擔當

42歲靚媽黃依汶（前名黃伊汶/Emme）和陳國坤（小龍）於2014年在峇里島結婚，婚後育有7歲兒子陳真。黃依汶以家庭為重，2019年將手錶生意賣盤，專心相夫教子。

黃伊汶和陳國坤於2014年在峇里島結婚（網上圖片）

黃依汶婚後專心相夫教子。（陳國坤微博）

黃依汶不時在IG分享生活點滴，昨日（11日）上載一張合成照，愈大愈似爸爸的陳真化身窩心小暖男幫手做家務，一臉認真洗碗碟，又將污糟衫放入洗衣機內，相當乖巧。黃依汶在帖文內表示：「香港是個較容易聘請到外傭姐姐的地方，姐姐的確是家居的好幫手，但姐姐悉心照顧同時容易令小孩勞動力及責任心欠佳，魚與熊掌不可兼得。所以今個暑假決定要進行一個大改革…小陳生…麻煩出外活動前請先將家務做好…你唔使擔心…做做吓～做做吓就會習慣，鋪床抹枱洗碗洗衫晾衫摺衫倒垃圾。#做家務的小孩更有擔當 #尤其是男孩子 #增加工作量 #堅持一個暑假 #熟能生巧就駕輕就熟 #以後更幫得手 #屋企責任人人有份 #小孩堅持媽媽更要堅持工人姐姐更加要堅持 #唔出手#houseworkbaby #thankyou」

陳真學習做家務。（IG@wongemme）

陳真幼稚園畢業時，爸爸Figure模型公仔登場。（IG@wongemme）

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陳真是家中獨子，萬千寵愛在一身，一家三口居於本港一所複式豪宅，屋企大到可以在大廳玩障礙賽，並在連接上下層樓梯旁特製一條木製高速滑梯，十足遊樂場一樣。黃依汶曾在訪問中透露其育兒方式是從大量育兒書學習，會儲起一些有道理的文章，去提醒自己正確的育兒方式。為培養兒子的閱讀興趣，她為兒子在家中打造一個「迷你圖書館」，書架上擺放了各類型圖書；閒時更會陪兒子一起畫畫、在園區種植、以及在花園野餐、玩樂，享受親子時光。

黃依汶透露其育兒方式是從大量育兒書學習。（IG@wongemme）

長腿靚媽。（IG@wongemme）

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