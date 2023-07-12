2023香港小姐 | 郭珮文王敏慈深得內地網民心　冠軍不同香港票選

《2023香港小姐競選》經過多輪甄選及嚴格考驗同評選後，17位候選佳麗正式入圍，角逐本年度香港小姐殊榮。在《2023香港小姐競選終極面試》結束之際舉行的「一見鍾意佳麗」限時投票活動中，獲得票數最高的三位分別是莊子璿（Hilary）、郭珮文（Juliana） 以及王敏慈（Lovelle）。不過，這個結果似乎與內地觀眾有所不同。



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7月10日，「TVB官方微博」曬出17位佳麗照片，即刻引起網友熱議，大家紛紛留言表達對今屆港姐的看法，以及各自心水的人選。據不完全統計，內地網友大部份看好11號周婷（Jennifer）、17號王敏慈（Lovelle）和16號郭珮文（Juliana），其他如2號黃泳嘉（Jessica）、6號胡瑞涵（Hanna）、9好潘明璇（Michelle）、13號陳曉彤（Cindy）、15號莊子璿（Hilary）亦較多人討論。不少網友認為，11號周婷樣貌周正大氣、眼緣好，且頗有冠軍相，非常看好她當選。

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今年24歲的周婷身高169cm，畢業於美國南加州大學，任職投資銀行，目前尚未有任何平台的社交媒體賬號。

內地網友看好周婷奪冠。（視頻截圖）

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