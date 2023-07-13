謝霆鋒親回與王菲分手傳聞　霸氣16字現Man爆男友力足證一往情深

現年53歲的王菲與細11年的謝霆鋒於2014年復合至今，一直愛得低調。今年3月兩人被影到手拖手現身北京機場，激罕放閃，感情看來相當穩定，亦是大家公認的一對。可是，昨日內地網卻突然瘋傳謝霆鋒與王菲原來已經分手了，消息指是由香港傳媒爆料，「#港媒曝王菲谢霆锋分手#」火速登上微博熱搜首位。有傳兩人這次是和平分手，沒有糾纏和爭吵，分開主要是因為彼此覺得不適合對方，於是正式分手結束這段9年情。有指霆鋒現正忙於電影工作，王菲則在外遊，兩人暫時亦未有對外公布分手一事。

2002年兩人拖手也被影到。（VCG）

對於被傳分手一事，向來對感情事作風低調的霆鋒激罕親口否認，他就有關與王菲分手傳聞回應傳媒，直言別久不久拿他們兩個來搞，行不行？又霸氣表示「走開」，表現出超Man男友力，繼續守護他與王菲的一段姊弟戀，足證他對王菲一往情深，對她的愛始終如一。

謝霆鋒與王菲於2020年10月曾傳出分手，其後霆鋒被內地媒體影到他到王菲家中過夜，令分手傳聞不攻自破。2021年有內地媒體就影到王菲與霆鋒拍拖外出參加朋友聚餐，飯後霆鋒牽着王菲的手走出餐廳，重演21年前世紀牽手的一幕，並一起返回家中，再次力破分手傳聞。今年3月兩人又被影到手拖手現身北京機場，激罕放閃，表現得甜蜜恩愛。

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