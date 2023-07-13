魏大勛出道14年終憑角色彈起　曾是JYP首位中國演員做Rain接班人

內地演員魏大勛出道14年，近年憑藉各大綜藝節目以及同楊冪、秦嵐的緋聞為大眾熟知，卻鮮有演藝作品受到關注。然而，最近他特別出演的劇集《我的人間煙火》首播，在劇中飾演隱忍富二代的魏大勛以冷面演出圈粉無數，連日來話題不斷，風頭甚至蓋過男主角楊洋。



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日前，有網友「考古」發現，魏大勛在2014年至2017年期間屬於韓國娛樂公司JYP藝人，且是演員部的首位中國人，有意將他打造為Rain（鄭智薰）的接班人，因此在演戲、唱歌、綜藝方面全面培養。2015年，魏大勛主演的校園電影《梔子花開2015》上映，JYP社長朴振榮還親自為他宣傳，並認證是「JYP的第一個中國演員」，可見對他非常上心。不過，由於「限韓令」發展受限，JYP才放他回中國。

JYP社長朴振榮親自為魏大勛電影宣傳。（微博圖片）

對此，網友們紛紛留言道：「別說他和Rain長得還真有點像」、「請相信楊冪優選和秦嵐甄選」、「所以啊，魏大勳能從jyp出來了真的是一個實力很強的人，只是之前參加綜藝，大家忽略了他的演技」等。

今年34歲的魏大勛畢業於中央戲劇學院表演系，身高183cm，於2008年正式進入演藝圈，雖然不是標準的靚仔樣貌，但性格幽默風趣，非常受觀眾喜愛。