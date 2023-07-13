Disney+2023年下半年必睇韓國作品　集池昌旭、趙寅成等韓流男神

來到2023年下半年，Disney+仍有大不少重量級韓國作品即將開播。除了有《Moving超異能族》和《單戀原聲帶》第2季等韓劇外，BTS防彈少年團和NCT 127等K-Pop偶像也接連推出紀錄片，與粉絲來一個另類的近距離接觸。



《Moving超異能族》將率先於8月9日開播。

1.《Moving超異能族》：韓孝周、趙寅成、車太鉉、高允貞

超級英雄原創劇《Moving超異能族》改編自同名網漫，講述三個遺傳了各自父母超能力的青少年，為了隱瞞自身能力，努力適應平凡人的生活。可是曾擔任秘密特工的父母們突然被神秘殺手追擊，世界各地都在極力封鎖這班超異能族，竟然他們會如何自救呢？

池昌旭和魏嘏雋之間的對決令人期待！

2.《惡中之惡》：池昌旭、魏嘏雋、林世美

暗黑間諜韓劇《惡中之惡》將於今年下半年開播，故事設定在90年代的韓國，黑社會幫派主腦魏嘏雋在夜場販賣一種名叫「江南水晶」的新興毒品，為了調查，飾演卧底探員的池昌旭將潛伏於跨國販毒集團，成為核心並從內到外打破惡勢力。

觀眾不能錯過南柱赫入伍前的暫別作。

3.《非法正義》：南柱赫、李浚赫

《非法正義》是南柱赫入伍前的暫別作，劇中的他是位警校明星學生，十多年前目睹母親被殺害後造成心理陰影，但犯人卻因法律制度失敗而逍遙法外。於是他決定用畢生精力對抗並報復死不悔改的罪犯，在晚上化身「黑暗英雄」彰顯正義。

未知琴世祿和魯尚炫能否成功延續第一季的熱潮呢？

4.《單戀原聲帶》第2季：琴世祿、魯尚炫

《單戀原聲帶》第2季將由琴世祿和魯尚炫接捧韓韶禧及朴炯植出演，故事講述一對年輕情侶交往六年後分手並再次復合，本季將會以動人的全新故事情節、浪漫樂曲及CP值超高的演員陣容載譽歸來。

權相佑將飾演脾氣火爆的漢江刑警。

5.《漢江刑警》：權相佑、金熙元

原創韓國動作喜劇《漢江刑警》集合兩大實力派，權相佑將飾演脾氣火爆的漢江刑警，與劇中性格完全相反的金熙元拍擋辦案笑彈不斷外，同時面臨恐怖主義的襲擊等事故。劇集結合了喜劇、動作和懸疑等元素，預計於今年下半年開播。

BTS將再推出紀錄片讓粉絲更深入了解他們。

6.BTS全新原創音樂紀錄片《BTS Monuments: Beyond The Star》

BTS防彈少年團將第二次與Disney+合作推出紀錄片《BTS Monuments: Beyond The Star》，這次將播出製作團隊在過去的九年間，前所未有地記錄著BTS成員私下不為人知的生活，並訪問他們為即將展開的第二章的想法及計劃。