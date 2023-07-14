《仙女榴槤》50歲朴柱美不沾酒保凍齡美貌　韓媒激讚仙氣十足

韓國「狗血劇教母」林成漢（Phoebe）的最新力作《仙女榴槤》近日已播出，集結「不老女神」朴柱美、「大滿貫影后」崔明吉、金敏俊和全盧民等實力派演員，陣容強大。

韓國「狗血劇教母」林成漢（Phoebe）的最新力作《仙女榴槤》近日已播出。

韓劇《仙女榴槤》講述朝鮮時代的杜理安（朴柱美飾）在婆婆（崔明吉飾）的安排下，與陪嫁的石鐵（金敏俊飾）共寢借種，並誕下一子朴彥（劉正厚飾）；然而理安丈夫朴氏（池迎山飾）和石鐵相繼早逝，令她頓失所依。

好靚女。

多年後，朴彥和金素貯（李多妍飾）成婚僅三個月便驟然離世，兩名悲傷的寡婦在月蝕之夜意外穿越到2023年的丹家別墅，竟發現心愛之人已投胎轉世為丹氏家族成員，包括與彥兒相像的丹登明和貌似石鐵的丹治甘！理安和素貯對現代事物感到陌生而鬧出不少笑話，同時也與丹氏一家結下千絲萬縷的不解之緣。

不老神顏。

擔任韓亞長期模特

《仙女榴槤》在韓國開播後引發了不少熱話，除了「媳婦戀上婆婆」的大膽設定造成哄動外，劇中飾演「杜理安」的朴柱美也因為凍齡有方而掀起討論，多間韓國傳媒更以「仙女般的外表」來形容她的美貌！現年50歲的朴柱美早於1992年以演員身份出道，並憑藉出眾的氣質受邀擔任韓亞航空專屬模特兒長達七年，可是她在2001年因結婚育兒暫別演藝圈，直至38歲才回到大眾視野。

靚。

近年朴柱美憑藉狗血神劇《婚詞離曲》系列踏上事業高峰，當時便有不少觀眾好奇她的保養心得，對此她曾透露，平日盡量遠離粉麪和麪包等精緻澱粉，並以少食多餐為原則；至於運動方面，她笑言自己不喜歡劇烈運動，通常會透過拉筋、瑜伽來雕塑體態。去年她也在《玩甚麼好呢？》自爆養生秘笈：「除了參加聚餐，我平時不會碰酒，晚上也不會出門；平日會好好洗臉，雖然不是經常，但是也會去做皮膚護理。」

清純靚女。

視劉在錫為榜樣

貴為圈中的不老女神，但是朴柱美與韓國觀眾一樣，視綜藝大神劉在錫為偶像！二人雖是大學同門，但是因為女方甚少在學校出現而未有結緣，直至近年他們在圈中重聚才成為「同齡朋友」，她也多次在訪問展現欣賞之情：「他的聲音很悅耳，我知道他（為了健康）不抽煙不喝酒，讓我想到原來我們這個年紀也能練出這種聲音，我也要更努力才行。」她還大爆大兒子是劉在錫的超級粉絲、小兒子更透過對方主持的綜藝來學習韓文，一家都是「錫粉」！