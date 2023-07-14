非常檢控觀｜馬德鐘陳煒望合唱主題曲　提議畀機會馬在驤負責作曲

無綫劇集《非常檢控觀》一眾演員昨日（13日）出席劇組慰勞晚宴。兩位主角馬德鐘（馬神）與陳煒接受《香港01》訪問時齊表示:「我哋仲有一日先煞科，未拍完！」馬神說因為現在劇組比較齊人，所以提早一起吃飯，隨即透露：「煞科日演出演員有好多，要背熟複雜的對白。」

馬德鐘指新劇未煞科，慰勞宴提早搞比較人齊。（陳順禎攝）

陳煒指今晚劇組慰勞晚宴進場前，收到自己的忠實粉絲為現場各位送上禮物。她興奮地說：「禮物裏面有紅酒有雪茄，粉絲話俾我聽做大律師應該要有呢一啲嘢。」馬神則笑言：「下次拍戲一定要準備呢啲嘢。」

陳煒指今晚劇組慰勞晚宴進場前，收到忠實粉絲送紅酒同雪茄。（陳順禎攝）

另外，適逢馬神與老婆今年踏入30周年紀念日，他說之前忙於拍戲，所以沒有特別慶祝，不過有時拍戲也會邀請老婆順便同行出遊。至於有網民指他的兒子馬在驤經常會在社交網發佈表演樂器影片，有否向他透露過想當歌手？他回應：「唔知佢想要咩，但係佢對音樂幾有興趣，有時會攞我屋企珍藏嘅黑膠嚟聽！」

馬德鐘陳煒望合唱新劇主題曲！（陳順禎攝）

講起唱歌，陳煒主動提及與馬神其實曾經一起登台表演，她説：「我哋可以一齊合唱啦，獨唱都可以自己負責好多首！」被問到會否有興趣一起合唱新劇主題曲，馬神笑說過去有幾套劇監製都會主動邀請他唱。陳煒則主動提議：「作曲部份可以給予機會馬在驤去製作。」至於煞科之後可會有假期休息，陳煒指可以同老公去旅行休息一下！