MeToo｜歌手陳昇涉性騷擾女設計師　連問3次：要不要跟我做愛？

台灣演藝圈的MeToo風波暫停兩星期後又有新進展，今日（13日）爆出歌手陳昇涉「MeToo」女設計師呂瑋嘉。呂瑋嘉聲稱2019年時因工事而到對方公司修改提案，之後男歌手酒醉後開始對她有非禮的行為及舉動，還被他三次問：「要不要跟我做愛？」

歌手陳昇涉「MeToo」女設計師呂瑋嘉。(fb@呂瑋嘉)

今日爆出歌手陳昇涉「MeToo」女設計師呂瑋嘉。（FB@陳昇）

呂瑋嘉近日指控被男歌手性騷擾，當時她已經嚇得想逃跑，但被對方威脅，事後她深感委屈。呂瑋嘉之前一直都未有爆出男歌手是誰，只用了隱喻是陳昇：「現在，我只想放下這些陳年往事，因為每個困境都是心靈昇華的契機」，讓懂的人就知道是誰。但她今日便發文直指這個男歌手就是陳昇：「你的才氣與作品，不應該建立在別人的傷痛之上。」

呂瑋嘉之前一直都未有爆出男歌手是誰，只用了隱喻是陳昇。(陳昇Facebook圖片)

原來是因為之前陳昇有找過呂瑋嘉欲道歉，但後來因為呂瑋嘉希望他能公開道歉，但陳昇方面先是答應，但後來不停推搪，再加上最近呂瑋嘉見到不少陳昇開演唱會的消息，所以便公開他的身份。

原來是因為之前陳昇有找過呂瑋嘉欲道歉。

呂瑋嘉的長文：

原本沒想再陷在這件事裡了。



但看到陳昇隨即展開的演唱會訊息，我決定再寫下這幾天的心路歷程。

—

記得上個月，在我說出事情始末的時候，我並沒有直言對方是誰。我把這當作自我對話的過程：我終於可以說出來了。當我說出來、拍拍年輕的自己，對她說：「你沒有錯，你做得很好！」或許從此，我就可以放下那個扛在心中的秘密，展開屬於自己的道路。



沒想到，這又是另一段鬧劇的開始。



接到對方團隊成員主動傳訊接觸、誠懇表達希望公開道歉的訊息後，我逼使自己重新經歷了那年那月那天的一切令我不舒服的細節。如果對方真的願意誠心表達，當年的我，會希望得到什麼樣的道歉？我相信人性本善，如果真心誠意道歉我很願意原諒與放下。於是我開始仔細思考：怎麼可以讓整件事更圓滿？



不過，在所謂的「道歉信」來回修改、推託，與那封「長信」對事發的描述不實、避重就輕甚至絕口不提他曾經對我的言語性騷擾之後，我便醒悟：這又是一次假藉誠意、騙取我的同情與心意，遂行自己私慾的劇碼。對方傳訊給我，自始至尾就是「風險控管」的過程。



我曾以為、也希望我可以在他身上看到惡意之外的面貌。



但這次我決意將對方名字說出，除了是要好好告訴自己，你是有力量的；也希望不要再有下一個人，因為看重自己專業而被看似光鮮亮麗的藝術家軟土深掘。



陳昇



我不知道自己在設計這條路上能夠走到多遠，但我知道，你的才氣與作品，不應該建立在別人的傷痛之上。

