翁嘉穗舉家赴英見證大仔名牌學府畢業　文武兼備曾破香港舉重紀錄

1997年港姐冠軍翁嘉穗卸任後下嫁年長20歲的商人鄔友正，兩人結婚24年育有兩子，22歲大仔鄔謨雲（Jason）已經大學畢業，昨日（13日）翁嘉穗在Instagram上載了兒子穿畢業袍的照片，一家人更到英國出席畢業禮。

翁嘉穗保養得宜，完全唔似49歲！（IG圖片）

翁嘉穗與丈夫鄔友正結婚24年，兩人一直恩愛如初，而大仔鄔謨雲（Jason）更是香港舉重運動員，去年刷新兩項世界紀錄，非常厲害。Jason讀英國著名學府倫敦商學院，在照片中Jason戴上四方帽及穿畢業袍，仍難掩健碩身材。

翁嘉穗在Instagram上載了兒子穿畢業袍的照片。（IG圖片）

一向喜歡作時尚打扮的翁嘉穗穿上套裝大晒美腿，完全看不出已經49歲，她在照片寫道：「無法用言語去表達我對兒子有多少愛！轉眼間你已是年輕人，我還記得你在幼稚園、小學、中學、大學的時光，現在你已經到達最終的教育目標，祝你未來一切順利兼取得成功！我會永遠和你一起。」

翁嘉穗與鄔友正結婚24年育有兩子。（IG圖片）

據知翁嘉穗的大仔Jason於2018年9月到海外留學，當年她透露有四間著名學府頒發獎學金予兒子，Jason最終選擇美國波士頓名校東北大學修讀商科課程，而剛剛於倫敦商學院修讀管理及金融學科碩士課程，隸屬倫敦大學的倫敦商學院（London Business School）簡稱LBS，是全球著名的商學院之一，估計畢業後回港協助父親打理生意。

原來Jason係舉重運動員。（IG圖片）

去年刷新兩項世界紀錄，非常厲害。（IG圖片）

更破過香港舉重紀錄！（IG圖片）

另外，Jason早於16歲已參加「第六十屆體育節的香港健力錦標賽2017」，在青年組別中奪冠，蹲舉、臥推舉及硬舉更打破三項香港健力舉重（Powerlifting）的紀錄，翁嘉積極栽培兒子成為舉重運動員。

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