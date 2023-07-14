李璧琦天籟之音嚇窒外國大叔　做12年TVB藝人原來音樂先係本業

前TVB藝人李璧琦（Becky）因擔任《Dolce Vita》主持而為人所熟悉，由2010年到2020年期間演出過不少劇集角色，參演《巨輪》、《東坡家事》等劇時演技也受到觀眾肯定，不過大家又知不知道李璧琦還是一位唱得之人？日前（16/07）她去以色列旅行時即席在教堂Duc in Altum演唱一段歌劇，令同行的外國遊客都聽得如癡如醉，拍爛手掌！



隔籬外國大叔聽到「擘大個口得個窿」。（IG@becky_lee_811）

日前李璧琦去以色列旅行，途經當地一棟具有歷史的教堂時，旅行團的導遊就邀請了她到教堂的中央，並說「這是最好的，用歌聲去感受這個歷史建築的位置」並邀請她獻唱一曲，之後她就清唱了《The Lords Prayer 》。一旁的導演（外國大叔）都表現得十分驚訝，聽了一段演唱後更舉起拇指表示讚賞。

音樂先係李璧琦本業？

其實李璧琦除了演技了得，她更是一位擁有音樂天份的女藝人。她由6歲開始學習鋼琴，自小就贏得了無數音樂獎項，更有校際公開組歌劇獨唱冠軍、公開組藝術歌曲獨唱冠軍、公開組聖樂獨唱冠軍等。升上中學之後，她更熱衷於音樂活動，特別是音樂劇，其中她亦多次出演過校內音樂劇的女主角。

李璧琦真係唱得之人。

參過多次歌唱比賽

醉心於音樂的她曾在中六時，暪着家人參加無綫電視及華星唱片合辦的第15屆《新秀歌唱大賽》並成功以《領悟》這首歌晉身決賽，但由於當時未滿18歲而要家長簽署同意書，雖然晉級，但她未得家長同意，最後只能無奈退賽。比賽名額由另一名參賽者頂上。這位參賽者後來更出道成為了知名歌手，可說是她首次與歌手夢擦身而過。

李璧琦代表過香港去美國比賽。

家人反對與歌手夢擦身而過

預科畢業後，李璧琦也繼續堅持她的音樂夢，最後入讀了香港浸會大學音樂系，主修聲樂。在校時，她又參加了唱歌大賽再贏得冠軍。1997年她終於再次踏足舞台，參加由新城997與無綫電視合辦的「一級班女子歌唱大賽」並贏得冠軍。據報道當時有唱片公司想簽她做歌手出道，但在家人的反對下又再一次夢碎。翌年她參加香港浸會大學校花選舉並獲得冠軍，2002年參加由亞洲電視舉辦的歌唱比賽後，也因家人反對而未能簽約成為歌手。

李璧琦演出過不少角色，演出得到觀眾肯定。

其後她就開始轉換了跑道，往模特兒和司儀之道進發。直到2008年她在一次擔任活動司儀時被TVB高層發掘並受邀加入TVB，同年起就可以於明珠台《Dolce Vita》擔任主持。在TVB擔任的12年間，她也參演過不少劇集。

李璧琦向來保養得宜。（IG@becky_lee_811）