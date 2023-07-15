Mango王秀琳42歲仍仙氣不減　只差一步即升呢做「霍家新抱」

已淡出娛圈多年的王秀琳（Mango）當年以模特兒身份出道，初入行拍廣告為主之後以歌手身分出過三張專輯，又拍攝電視劇同電影如《鍾無艷》 、《我和殭屍有個約會》。久未露面的她最近就與Cookies「餅碎」陳素瑩（Gloria）和區文詩（Angela）飯聚，三人的狀態都保持得非常好，特別是一頭長髮的Mango依然仙氣十足！

Mango仙氣不減！（截圖）

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現年42歲的Mango入行以來星路平平，反而緋聞不絕，先後與黎明、郭富城、周焯華和房祖名等傳緋聞，2017年Mango又被影到與一度被譽為霍氏家族有力接班人的霍啟文拖手，發展一段相差7歲的姊弟戀，其後男方承認二人交往中，可惜兩人最後分手收場。2020年，Mango又被指與廣安銀行梁季彝家族後人，家底雄厚的富家公子Jeff約會，感情生活相當精彩。

緋聞對象非富則貴！（VCG）

周焯華綽號「洗米華」，生意涉獵博彩、娛樂、影視等多個範疇。（資料圖片 / 符祥定攝）

霍啟文接受《香港01》專訪，講述爺爺霍英東輝煌的一生。（01獨家）

2004年的「霸王硬上芒」事件曾轟動一時，當年Mango正在拍攝《我和殭屍有個約會3永恆國度》，聲稱被男主角尹天照非禮，尹否認並表示願意與Mango當面對質，又雙手發誓表示自己清白，直斥對方想借他提高知名度，雖然Mango有報警，但最後警方表示不予起訴，事件就此告一段落。Mango並沒有因為非禮事件而獲得同情，本來就半紅不黑的她形象變得更差，之後更淡出娛圈轉行從商。