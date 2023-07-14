港姐2023｜佳麗抵越南即開工　黎諾懿踢爆梁凱晴：條腰食極都咁幼

《2023香港小姐競選》16位佳麗，1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）、17號王敏慈（Lovelle），昨日在嘉賓主持黎諾懿，及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，一早出發前往越南峴港及會安拍攝外景，入住Hoiana Resort and Golf會安南岸綜合渡假區及哥爾夫球俱樂部之餘，更會於酒店靚景進行拍攝。而11號周婷（Jennifer）則因事缺席外景拍攝。



嘉賓主持黎諾懿，港姐師姐謝嘉怡及梁凱晴，與16位佳麗抵達越南後馬上來個開心大合照。

16位佳麗抵達越南後，即馬不停蹄，除了走訪越南著名景點拍MV、影靚相及進行大會委派的各項任務外，每晚還要接受連串專業訓練，當中包括學習越南話，及每位佳麗均表示難度系數甚高的Catwalk訓練。其實越南話課堂是製作組專誠安排的環節，因為是次16位佳麗飛赴越南除了進行外景拍攝，更肩負起準港姐責任宣揚香港文化；製作組將透過外景節目中的獨立任務，讓佳麗親力親為將香港飲食及衣著等不同文化帶往越南；為了令佳麗同時能感受越南文化，製作組安排的大部份任務均融入了當地特有文化特色，別具心思。而是次拍攝，無綫娛樂新聞台派出主持王鎮泉（泉叔）全程直擊，精彩片段將於每晚七點及九點的《娛樂新聞報道》，及晚上11點的《娛樂頭條》內播出；今晚更會獨家直擊一眾佳麗搭飛機花絮。

左起：梁凱晴、黎諾懿、謝嘉怡

談到今屆佳麗，黎諾懿及兩位師姐讚不絕口，黎更直指在如此緊密的行程下，眾佳麗仍能保持笑容實屬厲害。對於泉叔指佳麗們對他長期「心心眼」，黎諾懿搞笑謂：「佢哋擔心我年紀大咁捱法吖嘛，佢哋可能等緊我冧，我暈咗咪可以一齊休息咯。」謝嘉怡則「師姐」上身坦言擔心師妹們唔夠休息，並笑言自己當年要靠食很多糖果及薯片提神。身旁的梁凱晴聞言即指自己也很喜歡吃零食，但卻因而無意中成了「焦點」，黎諾懿玩踢爆謂：「佢哋係咁問點解佢條腰食極都咁幼。」並笑言是次外景其中一個任務，是要在佳麗中尋找能媲美梁凱晴的蛇腰。

潘明璇（左一）就因為之前食多咗麵包同三文治，所以今次越南之旅要忍口喇。

談到美食與忍口，佳麗們亦分成兩派，一派揚言要忍口修身，另一派則認為美食當前不應浪費，而之前在無綫官網舉行的「一見鍾意佳麗」限時投票活動中，得到最高票數的三位佳麗—莊子璇、郭珮文及王敏慈，均認為食少少冇有怕，當中郭珮文笑指Keep fit秘訣是和其他佳麗開心share，至於莊子璇更自爆喼內有一半是零食，她接受泉叔訪問時說：「因為要減壓，每晚跳完跳舞一定要食啲嘢，否則好唔開心。」而其中一位表示要戒口佳麗潘明璇，則指因出發拍外景前吃了太多麵包和三文治，故此希望忍口盡快回復狀態。除了與泉叔閒聊，佳麗更在泉叔要求下在鏡頭前展示catwalk受訓成果，結果引發連場笑場。想知有幾搞笑，密切留意今晚播出的《娛樂新聞報道》及《娛樂頭條》。