愛回家｜池美麗韓國出租oppa體驗勝日本　力推一個價錢多重享受

於無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》入面飾演池美麗一角的鍾凱琪 (Kitty)，靠該角色入屋而為人熟悉。雖然她近月已沒有參與該劇的演出，但她仍有於IG更新近況跟大家見面。Kitty日前就post了她在日本幫襯當地出租男友的影片，分享了是次經驗。短片隨即引起了不少網民的好奇，並留言詢問她有關出租男友的詳情和細節。有見及此，Kitty就再分享了她之前曾在韓國幫襯出租oppa的經驗。

鍾凱琪憑住飾演池美麗一角入屋。(ig圖片)

Kitty post了她與日本出租男朋友以及韓國出租oppa的合照，發文寫道：「這幾天都收到很多不同朋友問我出租男友的事，看來大家都很感興趣😂 其實如果一個人去旅行，有時想加添幾分玩意。（單身🐶好選擇😂）不同國家都有類似的服務。不要帶有色眼鏡去看這些，有時事情也可很單纯😂」

出演池美麗一角而成功入屋的鍾凱琪（Kitty），肥妹仔形象深入民心！（IG/@yukimi_chung）

單身多年的Kitty就是因為這些出租男朋友的服務，令她的旅程更添姿采。她憶述當年的韓國之旅表示：「2018年我就在韓國體驗過出租oppa（當年看到媒體介紹：韓國出租oppa導遊服務一對一陪行街食飯）老實講比起日本出租男友，韓國oppa相對經濟很多。重點，陪你的同時也會充當你的攝影師。」

鍾凱琪與日本出租男朋友拍拖遊池袋。(ig截圖)

她續說：「幫我拍了很多美美的照片。而且對於旅遊景點相對熟悉。（一個價錢幾種享受，可惜我原本約了一個能說日語的，但因為對方有第二個國家電視台拍攝，問我能不能充當約會過程體驗者受訪而換人了）最後因不懂韓文只能簡單英文溝通，但導遊費免了~✌️賺了一堆美美照片。

PS。唔知道其他地方有沒有類似的？🤔 麻煩知道的請留言通知😂」Kitty比較了日韓兩地出租男朋友的最大分別之處，給大家多一個選擇。

點擊睇Kitty與日韓兩地出租男友合照：