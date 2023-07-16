孫儷遊港疑探姨奶奶胡慧中　親戚關係超好9年前生女親自探望祝賀

40歲內地女星孫儷參演電視劇《後宮甄嬛傳》爆紅，雖然孫儷主力在內地發展，但她與香港頗有淵緣，2014年她與老公老公鄧超在港誕下一女，當時更引起「雙非兒」爭議，後有消息指孫儷早已透過優秀人才入境計劃領取香港身分證。此外，孫儷的姨奶奶為後生紅透中海台的女星胡慧中，可見孫儷與香港甚有緣分。

內地女星孫儷參演《甄嬛傳》爆紅。（《甄嬛傳》劇照）

孫儷近日現身香港，仲貼地食茶餐廳，老闆認出後要求合照擺上社交網。相中孫儷穿上淺灰色的長袖衫，配以黑色吊帶裙，戴上漁夫帽，顯得青春又可愛。不過在香港盛夏穿長䄂衫看上去頗為悶熱，引起網友討論。而孫儷此行估計是私人行程，除了遊覽香港外，更有機會拜訪姨奶奶胡慧中。

孫儷來港被野生捕獲。（微博）

雖然孫儷及胡慧中算不上是至親，但兩人關係超好。孫儷曾於微博上曬出與胡慧中的合照，兩人頭貼頭合照；孫儷在港誕下第二胎時，胡慧中亦有專程前往探望，可見兩人關係融洽。值得一提的是，內地人氣劇集《甄嬛傳》孫儷的祖母是胡慧中的妹妹，二人亦是親屬。

胡慧中是孫儷姨奶奶。（網上圖片）

胡慧中在台灣出生，年輕時比孫儷更紅，與林青霞、胡茵夢、周丹薇並稱台灣四大美人，1985年她來港發展，曾參演港產片《夏日福星》、《福星高照》等，代表角色為霸王花，1989年拍《獵魔群英》拍爆炸場面不幸燒傷，休養一年才復出工作。1998年胡慧中嫁給前高官何志平後息影，何志平早年被捲入官非，胡慧中為丈夫奔走一度憔悴，事過境遷，何志平出獄後胡慧中亦終於回復精神，近年狀態愈來愈好。

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