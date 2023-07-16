最美妃子張嘉倪離婚手續未辦妥　丈夫買超半夜性急一拖二帶女走

內地女星張嘉倪，憑宮廷劇《延禧攻略》為人熟悉，有最美妃子之稱，近日又上了真人騷《乘風2023》，人氣急升，不過網民最關注還是她的婚姻狀況，自從丈夫買超被拍得跟火辣美女進入酒店後，二人的婚姻出現裂痕，傳已在走離婚程序。近日買超再被拍得跟兩位美女到酒吧消遣，之後一拖二帶女伴去下半場，完全無理過張嘉倪感受，網民紛紛戥張嘉倪不值，希望她脫離渣男後，可以重新出發。

張嘉倪現跟買超進行離婚程序。（微博圖片）

36歲的內地女星張嘉倪，跟丈夫買超育有兩子，曾經是圈中的模範夫婦，但自從買超被拍得跟美女到酒店後，童話婚姻破滅，更傳出二人正在走離婚程序，正在商討贍養費中，之後亦未見二人共同現身的場合。

張嘉倪曾經擁有美滿婚姻。（微博圖片）

張嘉倪顏值爆燈，但仍輸給青春少艾。（微博圖片）

近日買超再被拍得帶同兩名女子到酒吧耍樂，最美妃子不在身邊，買超即時上演一幕一皇兩后的戲碼，而兩名少女均是長長頭髮，穿上熱褲，身材火辣，還有白滑美腿，其中一名頭戴白色Cap帽的女子，樣子還甚似張嘉倪。買超一拖二在酒吧談心後，隨即駕車帶同兩女離開，繼續未完的下半場。雖然張嘉倪跟買超已經緣盡，但買超始終也是兩子的父親，未有俾面太太外，也會帶給兒子不良影響，還是待雙方辦妥離婚手續，過埋冷河後，才繼續成人世界的風花雪月。

離婚手續未辦妥，買超已經趕住約女，仲要一次兩個。（影片截圖）

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