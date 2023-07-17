柏安妮囡囡許恩怡倒立險洩春光　一個原因上圍可以違反地心吸力

最美星二代，19歲的許恩怡，媽媽是80年代港產片女神柏安妮，驚世顏值有目共睹，不用多說，而媽咪的靚樣加演技才華，全部遺傳了給囡囡許恩怡，出道作《燃野少年的天空》後已經俘虜不少粉絲，星途無限。近日她在家中做運動，纖瘦的手臂竟然可以做出倒立行走的動作，而且在鬆身運動衫下，上圍更神奇地違反地心吸力，讓人嘖嘖稱奇。

柏安妮是80年代港產片女神。（資料圖片）

柏安妮在80年代港產片盛世，拍過《風塵三俠》、《霸王花》、《猛鬼大廈》等膾炙人口的電影，但歲月催人，柏安妮外貌已不復從前，而她的靚樣就直接遺傳給囡囡許恩怡，出道作電影《燃野少年的天空》擔當女主角，贏得「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎「最佳新人獎」，讓人對她未來甚為期待。

柏安妮跟囡囡許恩怡好好感情。（資料圖片）

許恩怡氣質脫俗，體型偏瘦，天生是衣架子，仍然努力運動保持身材，近日她在家中做運動，纖瘦手臂竟然可以支撐全身，練起了倒立，之後又雙腿分開，倒立前後行走，非常有活力，在鬆身運動衫下，多次險洩春光，又出現了倒立不倒胸的奇景，能夠違反地心吸力，皆因許恩怡上圍屬於骨感體態，做倒立完全不會因為胸部而受到影響，不是人人可以做到。

許恩怡倒立不倒胸：

許恩怡同媽咪柏安妮成個餅印。（IG圖片）

許恩怡倒立不倒胸，全因上圍比較纖瘦。（IG圖片）

+ 5

柏安妮昔年盛世顏值：

+ 10