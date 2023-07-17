DM旅導遊｜倪嘉雯出街帶齊藥　慘遭葉靖儀笑老：friend先會咁玩

J2旅遊節目《DM 旅導遊》，主持 J2er 倪嘉雯（Carmen）和葉靖儀（Michelle）孖住玩轉馬來西亞，每集均會 DM（私訊）邀請當地高顏值、高人氣 KOL 擔任導遊，為觀眾推介大馬最新、最潮、最好玩景點。

葉靖儀

新一集請來有「大馬陳嘉桓」之稱的黃燕平（Adeline）做導遊，Adeline IG followers逾12.1萬，亦是坐擁逾71萬平台訂閱人數「低清Dissy」旗下KOL。以文青style見稱的Adeline，帶了Carmen及Michelle逛音樂私竇Café、名信片店兼品嚐特色拉花中式糖水；又帶二人前往凌晨的潮牌店揀靚衫，Michelle在店內打卡位大曬長腿影靚相，更搞笑叮囑Carmen要拍出「1.9米」高的長腿效果。

「大馬陳嘉桓」黃燕平推介的Café，竟然有燕窩食？

雖然Carmen與Michelle同為90後，Carmen只比Michelle大三年，但節目中Michelle卻連環取笑Carmen「老」，例如笑指卡式帶是屬於Carmen年代，及指Carmen適合年長女士version的「娘惹服」。Michelle事後受訪時，除解釋是節目效果，又笑指Carmen私下確實有點似「老人家」︰「都係friend先會咁玩，我同Carmen合作《晚間聽聞》時，已經成日笑佢係清朝人，佢諗嘢比較保守，同埋好注重養生。」Carmen受訪時，亦與Michelle異口同聲指只是搞氣氛︰「都慣咗畀人叫『婆仔』，平時我會飲暖水，去到大馬咁熱，都會有件褸跟身出入冷氣地方。防曬、遮同風扇係我必備三寶，另外我隨身仲有止痛藥、腸胃藥同蚊膏以備不時之需，所以每日出街都一大袋嘢，成日畀佢哋笑。」

倪嘉雯

明晚（18日）播出的第7集，有「娘惹女神」劉潔琳（Jesselyn）介紹娘惹文化，包括娘惹服飾及飲食。Michelle同Carmen除穿着娘惹服行街，更會即學馬來西亞話講價。第7集介紹的美食相當吸引，除有4款娘惹人至愛的勁辣臭豆腐，更有娘惹菜廚師發辦。另為答謝觀眾支持，今晚11點Carmen、Michelle及Adeline會於j2_channel開IG Live，大談拍攝趣事及與粉絲互動，敬請留意。