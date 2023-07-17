他和她的喵店長｜白貓「妹妹」子宮炎險死　主人憶述：發情會影響

J2節目《他和她的喵店長》，便透過拜訪香港各區老店的貓明星，揭開一段段治癒又觸動人心的「人貓故事」，見證香港時代變遷及「港式人情味」。

妹妹真係好萌。

本周製作組走訪九龍城、官涌／佐敦、深水埗、港島東、新填地街及廣東道，拜會的「貓明星」有妹妹、噹噹、花花、嘉嘉、Elsa、吉吉、牛牛、多士、Buzz等。節目除貓店長吸引，老舖的老香港精神亦讓人動容，播出後收視報捷，在網絡亦吸獲大量正評，初試「聲音導航」的炎明熹（Gigi）被指真情流露，製作組亦獲讚有心兼有誠意：「人貓情，看似平淡卻又充滿溫馨，炎明熹聲音導航自然流露的情況為節目加分，令人很暖心嘅節目」、「真係非常療癒，香港人好需要這類充滿溫情的節目」、「內容recall番各行業各區幾十年小商戶奮鬥歷史回憶，又有著貓星人的陪伴，多謝團隊用心製作。」

妹妹有時都會鍾意主動行埋客人度。

今晚（17日）播出一集，由1967 年經營至今的鞋店店主郭小姐，中六畢業已將興趣擱在一旁、繼承父業打理鞋店，為的只是作為長女的責任：「我爸身體差，我係屋企大姐姐，對落七個全部讀緊書，要有責任。我係樂意幫爹哋手，只係唔係自己喜歡嘅嘢。」鞋店三大貓店長各有特色，其中噹噹擁幫客人揀鞋「神力」，現年20歲的白貓「妹妹」則憑龐大身形及萌爆動態贏盡關注。不過原來望落好福氣的「妹妹」，曾因子宮嚴重發炎一度險死，郭小姐今晚除會憶述當中驚險過程，更以「妹妹」親身經驗呼籲飼主要注意動物絕育問題：「發情會影響到佢哋裏面啲機能。」

茶葉店嘅貓仔同貓女好Cute

而本周五（21日）播映的完結篇，請來了街頭貓咪攝影家 Jonas分享「街拍」見聞，2017年開始走遍香港大街小巷影貓的Jonas，除增加了對貓咪的熟悉度，更見證了各個社區的微妙變化。過去六年與各區老舖及街坊建立了深厚感情的Jonas，感嘆： 「有啲嘢可以保留盡量保留」，並呼籲大家要珍惜當下：「如果我個仔我個孫淨係可以喺照片見到呢啲地方，我會覺得好可惜。好多時一個地方嘅情懷，係經歷咗好多歲月，累積落嚟唔單止係建築物，仲有一啲情懷。其實香港仲有好多有愛嘅人。」