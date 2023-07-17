前港姐許芷熒細仔出世　半夜陣痛堅持化妝整頭：第一張合照太重要

2011年香港小姐季軍許芷熒（Whitney，原名：許亦妮），2019年9月與拍拖兩年的圈外男友Alexander Fung結婚，翌年2月即誕下女兒「馮寶寶」，轉眼間細仔亦出世了﹗她上載全家福並分享生產經歷：「從來沒有想像過自己會經歷陣痛的感覺，原來真的好痛好痛。」



2011年香港小姐季軍許芷熒（Whitney，原名：許亦妮）宣布細仔出世。（IG：@whitney.hui）

Whitney分享細仔初生照，改名為Alester Samson Fung ，Whitney直言自己是個貪靚媽媽，為了產房第一張合照做盡一切：「化妝品長期放在餐枱上，準備要突然半夜要趕去醫院前化妝扮靚，（因為BB剛出生那張合照實在太重要），我這個貪靚媽媽，基本上我每天日間都會set定頭，化定妝，好似等BB作動一樣。某天半夜去完洗手間，上返床，聽到長V一聲，感覺流了羊水，我心裏想：「唔係啩？真係半夜？ 」然後又開始有肚痛，直覺告訴我，BB要當天出世了，所以半夜四點幾，我就起身化妝set頭。」

許芷熒（Whitney，原名：許亦妮）細仔改名為Alester Samson Fung。（IG：@whitney.hui）

一早預定剖腹生產的Whitney，提早穿水見紅令她始料不及：「前陣子經歷了從來沒有想像過自己要經歷的生產過程，去到醫院樓下，真的是痛到只能站着叫救命，要坐輪椅上產房，以我真心非常佩服痛足十幾小時都未生到的媽媽！」她寄語囝囝：「爸爸媽媽不需要你成為讀書最叻的人,但希望你能成為一個有責任感，有風度，有一顆慈悲心，懂得尊重女性，尊重生命。你來到這個世界要有一顆為這個世界付出的心。要做一個懂得愛惜將來的太太，愛護家庭的男人！」

雖然提早陣痛生產，許芷熒（Whitney，原名：許亦妮）都化妝SET頭再趕去醫院。（IG：@whitney.hui）