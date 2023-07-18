傳奇男優加藤鷹出山拍AV！　港產AV女優Alice Wong：佢話好鍾意我

加藤鷹先生為傳奇的日本AV男優，他的絕招「神之手」可說是無人不識，後來「神之手」更演變成網絡上一個meme而廣為流傳。原來近日他「出山」拍AV，出演其中一套台灣產成人片於片中擔任導師一職。當中港產AV女優第二人的Alice Wong亦參與其中，她接受《香港01》訪問時，還十分興奮地說：「加藤鷹老師讚我呀！佢話我係佢鍾意嗰類型嘅女仔，超開心！」



港產AV女優Alice Wong同加藤鷹一齊拍片。（IG截圖 / _alice_life0.2）

港產AV女優Alice開直播搵錢

Alice Wong接受《香港01》訪問時表示，現時她還是繼續做拍片和直播工作。現時她已和台灣一個直播平台簽約定期做直播。她說：「直播嗰邊有大尺度，香港唔做得，所以就唯有香港、台灣兩邊走，仲有，有時要去粉絲見面會。」她透露，現時有工作需要的話就在台灣留數天。

Alice Wong表示好開心可以同加藤鷹合作。

同加藤鷹老師合作感興奮

講起這次與加藤鷹老師拍片的經驗，她就十分興奮開心，坦言加藤鷹是她從小的偶像，有機會與他合作是她夢寐以求的事。她說：「好X正呀！梗係前所未有嘅感覺啦，我好榮幸係加藤鷹杯茶，成個過程加藤鷹都係咁主動撩我，佢話我係佢鍾意嗰類型嘅女仔，真係超開心！」

Alice Wong坦言是為錢拍AV片。（資料圖片）

想同小朋友盡快搬走

早前專訪中，Alice Wong透露自己曾被家暴，遺憾的是直到現在情況還未有改變。她說：「前兩日先俾屋企人家暴入院，不過只係輕微傷。」正因為環境所迫，所以她才想努力搵錢搬走。她續說：「想賺夠就搬，而家都搵緊有冇日本片商可以合作。」

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港產AV女優Alice Wong。（IG@_alice_life0.2）

Alice：而家生活都成問題

她坦言，現時有直播，加上不定期的影片拍攝和每個月4日在餐廳的工作，每個月干均亦只有約$15,000收入。她說：「餐廳份工冇人認得我，因為戴咗罩。拍AV係辛苦嘅，平均一套8小時，但係上一次我哋拍咗21個鐘。」被問道將來會不會尋找其他職業，她就回答：「轉型成功就會轉型，但係會暫時做住先。賺錢同餓死之間，我一定會揀賺錢！冇錢真係冇人會幫你，有能力嘅時候，尊嚴就會返嚟。而家生活都成問題，我又點諗將來，係咪？」

Alice以「當黑」來形容這段過去式的婚姻。（葉志明 攝）

台灣粉絲好瘋狂

Alice表示，台灣的粉絲較香港的粉絲來得瘋狂，因為他遇過有人專程由墾丁騎一個小時電單車去高雄找她。她說：「特登嚟就係為咗同我合照，仲有好多人就咁睇直播都估到我住邊間酒店，然後就會去樓下等我，同我say hi。可能係由因為佢哋希望透過偶遇，睇吓有冇機會做到朋友或者做到直播嘅男主角掛...尋日拍片中途仲有粉絲衝入嚟指名要搵我合照，事先我哋都冇公開地址。」