靈戲逼人｜阮嘉敏鵪鶉樣原來係參考《大時代》慳妹：試咗兩個月

阮嘉敏對自己演繹委屈樣並未太滿意。

阮嘉敏喺新劇 《靈戲逼人》中將與吳子冲有感情發展，自出場後，其「若琳式」含羞答答樣及「Gfable 七式」成不少網民討論焦點，對此Mandy表示：「我有參考《大時代》入面周慧敏演嘅慳妹，學吓啲小動作同眼神，再喺屋企對住塊鏡練表情同陰聲細氣講嘢，試咗個零兩個月我自己都接受咗喇先去演。同埋我身邊咁啱有朋友個妹都係內向啲，我去佢屋企『偷師』，佢阿妹真係唔係點郁，同埋我試過同佢傾偈，佢真係唔係好敢望我。」Mandy又笑指朋友都喜歡劇中的她：「佢哋覺得我平時嘈啲，好想我安靜。」

龔嘉欣呢滴眼淚，為日後劇情埋咗好大嘅伏線。

Mandy又指十年前因做模特兒已與吳子冲相識，並謂因為雙方有「朋友底」，故此演繹「含羞」場口時才不致太緊張：「其實真實嘅我唔怕醜、唔怕事亦唔內向，對住鍾意嘅男仔我會採取主動，呢個角色真係完全唔係阮嘉敏嚟架，所以出街前我都好擔心演得唔似。真係好多謝監製Simon，呢個係我喺公司咁耐第一套比較多戲份啲，同埋我唯獨冇做過咁怕事內向嘅角色，自己都冇諗過做得到，好多謝Simon畀機會我試。」Mandy又預告本周稍後劇情若琳將為傑仔更「黐線」和「豁出去」：「大家到時要留意呀，我自己都鍾意呢個角色，因為幾浪漫。」

博仔功架十足，但佢謙稱未達水平。

昨晚另一搶焦位落在之前憑劇集《黯夜守護者》演出贏盡關注的楊凱博。童星出身的楊凱博，曾演出不少無綫劇集包括《特技人》、《城寨英雄》、《降魔的》及《逆天奇案》等。在《城》中飾演陳展鵬童年的凱博，自小熱愛武術，並曾於武術比賽中勇奪全能冠軍。昨晚，劇中飾演粵劇團興趣班同學的凱博，上台表演耍纓槍，雖然只是很短時間，但盡顯身手及功架。凱博透露自幼習武也是最擅長刀棍功夫，故對拍攝有一定幫助。問到耍棍心得，他則說：「要練得好，我個人嚟講覺得關膽量事，我嗰時有同其他人一齊學，但有啲人打得特別型同快，因為佢轉得快，但咁樣打到自己嘅機會亦會大。但我由細到大都比較細膽，所以我轉嘅棍花相對就慢，專業嘅人睇落去會冇咁靚。」凱博又笑指拍攝《靈戲》其實很考驗體能：「好多場戲我哋都要受訓，又要大動作、又要追車跑步練氣，嗰時仲要大熱天時，都會有少少辛苦，但係少少啫。」