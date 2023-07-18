羅樂林前女婿拍住肖戰演《玉骨遙》　陳俊安密食拍劇學足羅嘉良

《愛回家之開心速遞》大龍生羅樂林的前女婿陳俊安(前名陳志健)，現時長駐內地發展，入行17年在無綫發展平平，北望神州後，竟然一炮而紅，去年跟內地人氣花旦迪麗熱巴，在劇集《與君初相識》合作，飾演黃鼬一角。近日在熱播中的劇集《玉骨遙》演出巫咸，還跟男主角肖戰打到七彩，連場大戰，絕對是給了他很多發揮空間，陳俊安終於捱出頭。

羅樂林在《愛回家》的女婿是送水輝。（資料圖片）

羅樂林前女婿陳俊安，在內地撈得風生水起。（微博圖片）

41歲的陳俊安，參加2006年的香港先生選舉中的「健力組」冠軍而入行，最為人熟悉的作品有《拳王》、《是咁的，法官閣下》、《解決師》等，但入行17年，在無綫的歲月，大家只會記得他是羅樂林的女婿，而去年他跟羅苡之結束10年婚姻，更將發展重心移向內地，破釜沈舟，竟然給他殺出血路。

陳俊安和羅嘉良一起演出《玉骨遙》。

肖戰在《玉骨遙》演出時影。

去年陳俊安在劇集《與君初相識》中，演出黃鼬妖，跟女主角迪麗熱巴有不少對手戲，因而獲得觀眾留意，在內地人氣急升，近日在新劇《玉骨遙》中，他升呢演出重要角色，冰族的高手巫咸，而且他跟男主角肖戰飾演的時影，大戰連場，多次交手，直至去到30集，才被羅嘉良飾演的星尊大帝所殺，但大家對巫咸這位外冷內熱的高手，已經留下深刻印象，大讚他的演技出色，口碑不俗，雖然內地潛規則未能讓港星當主角，但他可以像羅嘉良成為不同劇集的鐵膽，在內地長撈長有。

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