吳卓羲踎低同羅蘭姐傾偈獲讚乖仔　黃子雄與舊愛夏竹欣同場唔尷尬

梅艷芳好友連炎輝（Alan）曾加入TVB藝訓班，其後轉投保險業多年，上個月底他特別設宴慶祝入行40年，一班圈中好友都有出席。日前Alan再設宴，慰勞一班好友，資深傳媒人汪曼玲上載了一系列聚會照，並寫道：「Alan紀念40周年晚宴圓滿成功，他擺了兩桌慰勞宴，請大家品嚐美食。#巧遇吳卓羲，碰到修哥及羅蘭姐，非常親切，聊得開心！」相中所見，吳卓羲（Ron）搭着胡楓（修哥）同羅蘭姐合照，又踎低同羅蘭姐傾偈，期間他握實羅蘭姐雙手，細心聆聽，網民紛紛留言大讚他好乖仔！

吳卓羲（Ron）搭着胡楓（修哥）同羅蘭姐合照。（Facebook@汪曼玲）

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而同場出席的還有鄭子誠、廖安麗、賈思樂、黃子雄、夏竹欣等，當中有TVB「御用有錢人」之稱的黃子雄同夏竹欣因合作拍攝《同事三分親》而撻着，兩人拍拖8年因了解而分手，但兩人再見亦是朋友。夏竹欣在2015年離巢後轉投保險界，更成為年薪過百萬的保險從業員，事業一帆風順，愛情亦同樣得意，2021年夏竹欣宣布與圈外男友結婚，而黃子雄亦大方送上祝福：「我哋仍然係好好嘅朋友，經常會見面，我當然知道佢訂婚，好替佢哋開心。」如今兩人同場出席慰勞宴，依然笑容滿面合照，無損感情！

同場出席的還有鄭子誠、廖安麗、賈思樂、黃子雄、夏竹欣等。（Facebook@汪曼玲）

夏竹欣與黃子雄再見亦是朋友。（IG圖片）