車婉婉兒子為考小學捱足年半　「向所有升小父母小朋友致敬」

香港讀書升學壓力出名大，如要考直資私立學校，K2下學期人仔細細只得4, 5歲，就要獨自面對殘酷的考小學面試。車婉婉兒子BBQ車浚義，是應屆升小學生，為時一年半「考小」經歷令她筋疲力竭，寫下長文：「向所有升小一父母和小朋友致敬。」



車婉婉兒子BBQ車浚義是應屆K3學生，9月將入讀小一。（IG：@cheyuenyuen1228）

車婉婉表示近來心情是一言難盡：「Q MaMa係一位所謂食全餐嘅MaMa-由考直資去到最後叩門，對於一位Working MaMa 嚟講，搞考小一呢單大project已經好勁，仲要入直路呢兩個月Q MaMa開劇，真係連覺都無乜時間瞓，而呢段等攪珠攪叩門嘅時間又實在係好緊張同好緊迫……」更令她擔心的，是兒子情緒原來一樣有困擾。

車婉婉與兒子BBQ車浚義經歷完一年半考小學過程。（IG：@cheyuenyuen1228）

「大多數同學仔都知道自己下一步去邊，日日返學原來會傾，而BBQ比同學仔問到嘅時候，佢係無答案，有少少hard feeling，佢有一日返屋企問Q Mama，自己小學會去邊度？同邊個一齊去？ 係咪無人要我呀？」令車婉婉非常心痛，直到收到心儀學校叩門成功消息：「响收電話嗰一刻，D眼淚不自覺地湧晒出嚟，可能你會覺得「洗唔洗呀？」原來洗㗎！當你有小朋友就會明白。升小過程，真係令父母同埋小朋友都好消耗，對Q MaMa嚟講，係攰過開十晚通宵加埋開十場演唱會嘅。所以，真係要比好大力嘅掌聲比各位家長，仲有最大力嘅掌聲比毎一位小朋友。」

兒子BBQ車浚義終於考到心儀小學，令車婉婉感動到喊。（IG：@cheyuenyuen1228）