黃百鳴曾志偉麥嘉新藝城之友聚會　「金像女神」鄭文雅風采依然

麥嘉、石天、黃百鳴在80年代創立「新藝城」影業公司，後來加入了徐克、泰迪羅賓、曾志偉和施南生，日前黃百鳴在微博分享了一張聚會照，並寫道：「新藝城之友難得聚會，左起鄭文雅、泰廸羅賓、麥嘉、施南生，曾志偉、張艾嘉和我。」

新藝城之友聚會！（微博@黃百鳴）

麥嘉、黃百鳴、石天曾創辦新藝城電影公司。（視覺中國）

相中所見，7人難得齊聚餐廳，曾志偉搭着施南生及張艾嘉膊頭，心情大靚。當年「新藝城七怪」打造了不少經典香港電影，包括《最佳拍檔》、《開心鬼》、《英雄本色》、《倩女幽魂》等，不過後期他們因創作理念不同，各自為戰，但仍保持朋友關係，私底下不時聚會，如今7位在影壇的地位都舉足輕重！

去年麥嘉亮相第40屆香港電影金像獎頒獎禮，與黃百鳴一起為周國忠頒發專業精神獎。（視覺中國）

麥嘉憑出色演技與洪金寶一起獲得金像獎最佳男主角。（電影截圖）

現年63歲的鄭文雅是1979年港姐冠軍兼最上鏡小姐，不過當年她當選後就在任期內與麗的電視簽約，更在卸任後第二日即轉投麗的，曾引起一時轟動。之後鄭文雅備受麗的力捧，曾主演《出線》、《四口之家》和《少年黃飛鴻》等劇集，1982年約滿離巢後轉戰大銀幕，曾參演《何必有我》、《飛躍羚羊》及《異鄉故事》等，風頭一時無兩，連現時香港電影金像獎獎座的女神造型都是臨摹自鄭文雅的身形，絕對是真正的「金像女神」。1991年鄭文雅與商人虞哲輝結婚，婚後淡出幕前，安心享受闊太生活。鄭文雅亦有鑽研高爾夫球、攝影、陶瓷及書法，更成為香港高爾夫球協會第一位華人女子高爾夫球教練，多年來教出不少得意門生。現年63歲的鄭文雅皮膚仍白滑緊緻，風采依然！