苗僑偉愛女純白比基尼陪父母出海　戚美珍怕曬包到密密實實

現年65歲苗僑偉（三哥）近年減產，回流溫哥華退休生活，有空便同太太戚美珍和女兒苗彤（Phoebe）周圍玩。年過60的三哥靠健身維持Fit爆身材，而32歲女兒苗彤亦身材出眾，上月受邀到康城影展大曬性感Body和纖腰，非常狂野。

苗僑偉女兒苗彤近日現身康城影展。（IG：@phoebemiu）

日前三哥一家人到戶外Golf，三哥穿上白色Polo衫和紅色長褲，戴上白色Cap帽和墨鏡，打Golf姿勢標準又純熟，加上身形高大壯碩和黝黑皮膚，洋溢男人味，愈來愈靚仔。而苗彤穿上小背心和短褲，同爸爸一樣戴帽和墨鏡，黝黑皮膚充滿青春健康氣息，只比爸爸矮半個頭，窈窕又靚女。而29歲仔仔苗俊穿上花色Polo恤，同爸爸一樣高大威猛。

苗僑偉與女兒苗彤。（IG：@phoebemiu）

熱愛戶外活動的一家人，近日坐遊艇出海。苗彤換上白色比基尼，大曬腹肌，看來練習打拳有功，身形Fit爆。苗俊則玩衝浪，兩名子女都遺傳了爸爸的運動基因，活潑好動。而媽媽戚美珍則陪伴左右，她戴上防曬帽和白色頭套，穿上密實的泳衣，顯得怕曬，但依然笑容燦爛，與家人享受美好時光。

苗僑偉女兒苗彤身材姣好。（IG：@phoebemiu）

苗彤樣靚身材正，幾年前有傳TVB曾遊說她參選港姐但遭婉拒，上月她受訪表示不想靠父蔭生活，希望靠自己在歐美發展，非常叻女。

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