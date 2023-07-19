港姐2023｜周婷宣布退選後被鬧爆博出位　做返股票分析師前途無限

《2023香港小姐競選》16位候選佳麗現時在越南進行外景拍攝，而11號周婷就因急需處理家事而臨時甩底，昨日（18日）無綫（TVB）企業傳訊部發新聞稿確認周婷正式退選的消息，亦是繼「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）後，再有入圍佳麗退出。消息一出，掀起網民熱議，而周婷事後就在社交平台發文，正式宣布退選。

11號周婷正式退選。

周婷寫道：「我要跟今年的香港小姐競賽說再見了。感謝大家對我的支持和鼓勵。儘管我說粵語很掙扎，大家還是對我很包容，對我有信心。這讓我非常感動。我會努力的。我還要特別感謝TVB的評委和工作人員。你們是我最好的老師。我的16位姐妹們，你們有我最美好的祝願！2023年香港小姐競賽一定會是最成功的一屆！」

周婷在聲稱要處理家事未能出發越南拍攝的翌日（14日）開通小紅書帳號。

狂曬靚相。（IG圖片）

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其實早在出發越南前，周婷已多次缺席港姐活動，但就在聲稱要處理家事未能出發越南拍攝的翌日（14日），她就開通小紅書帳號，更狂曬靚相，當時已有不少網民留言問她為何缺席活動、是否已退選等等，但她都未有回應。直至昨晚（18日）周婷終於發文宣布退選，但就引來大批網民狠批她不尊重比賽：「入選了又退選，浪費了入圍名額」、「沒點比賽精神」、「下次請尊重一下節目！想好了再來」、「好自私，博出位」，不過亦有人力撐她有樣有學歷，就算退選都前途無可限量！現年24歲的周婷畢業於美國南加州大學，現職投票分析師，她在宣布退選後已重返工作崗位，並Post出一張對鏡自拍照，寫道：「Back to workkk.」完全無影響心情！

重返工作崗位。（IG截圖）

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