DSE 2023｜盤點10位DSE最高分藝人　呢位港姐33分稱霸5年冠絕娛圈

中學文憑考試（DSE）於今日（19日）放榜，相信應屆考生對於畢業後未來的出路，也正在計劃當中。其實過去演藝圈中不少明星都經過DSE的洗禮，也有不少高材生誕生，進入不同學系就讀。

以下為大家盤點10位DSE最高分藝人，包括人氣男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan），女團COLLAR成員王家晴（Candy）及蘇雅琳（Ivy So）。港姐方面亦有不少資優生，如鄧卓殷（Amber）、馮盈盈、陳曉華（Hera）、何依婷。試當真成員陳苡臻及ViuTV女神沈殷怡等，讓大家一看高分藝人成績。

人氣男團MIRROR。（資料圖片）

2016年港姐冠軍馮盈盈

馮盈盈就讀石硤尾寶血會上智英文書院，是首屆DSE考生，當中英文、通識及電腦科拎到5*成績，而最佳五科共28分的佳績，最後選擇入讀香港大學營養學系，以二級榮譽成績畢業。馮盈盈曾分享當年考試成績，留言表示：「雖不是那些滿天星的狀元，但也得到一個比上不足、比下有餘的成績。其實一時的成績沒那麼重要，最重要還是不要放棄自己，我們還年輕，人生漫漫長路，後面總有精彩的際遇等著我們。

馮盈盈出席畢業典禮 。(ig@crystalfyy)

馮盈盈DSE28分。(ig@crystalfyy)

2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）

Hera就讀香港真光女書院，於2013年DSE考獲27分的佳績，Hera入讀香港中文大學聯合書院護理系，2018年獲得香港護士管理局發出註冊護士證明書。

陳曉華DSE27分。（電視截圖）

2018年港姐冠軍陳曉華。（電視截圖）

2017年港姐亞軍何依婷

何依婷就讀佛教孔仙洲紀念中學，於2012年DSE考獲27分的佳績，何依婷入讀香港城市大學商學院資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學系，2016年考獲一級榮譽學士學位。

2017年港姐亞軍何依婷於2012年DSE考獲27分的佳績。（資料圖片）

何依婷入讀香港城市大學商學院資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學系。（IG@reginahyt）

陳苡臻 Jessica@試當真

試當真成員陳苡臻 Jessica、游學修女友Jessica的DSE最佳五科超過20分，畢業於香港城市大學工商管理學士（主修金融），曾在社交媒體強調是DSE直入大學。

試當真成員陳苡臻 Jessica畢業於香港城市大學工商管理學士（主修金融）。（IG@@krisssica）

ViuTV女神沈殷怡

沈殷怡就讀傳統名校聖保羅男女中學，於2012年DSE考獲五科28分的佳績，沈殷怡入讀上海復旦大學法律系，回港後再報讀香港中文大學法律系碩士。

沈殷怡於DSE考獲五科28分的佳績（IG@shamshirley）

MIRROR成員呂爵安（Edan）

Edan就讀可風中學，於2015年憑DSE考獲五科25分的佳績，Edan入讀香港大學工商管理學（資訊系統），但Edan表示自己選錯科，令他讀起來十分吃力。Edan除了DSE成績優異外，自細藝術天份亦甚高，鋼琴及小提琴兩種樂器均考獲8級，而跆拳道亦是黑帶，真的名副其實是「文又得，武又得」。而Edan的妹妹小如豬都相當勁，於往年DSE，5科計取得33分，6科最高39分，現修港大牙醫學士課程，同哥哥Edan一樣就讀香港大學。

Edan自細藝術天份亦甚高。（IG@Edanlui）

Edan的妹妹小如豬都相當勁，於往年DSE，5科計取得33分。（IG@Edanlui）

COLLAR成員王家晴（Candy）

Candy就讀香港神託會培基書院，於2020年DSE考獲24分的佳績，Candy入讀香港城巿大學心理學系，現在還在上學中。

以《全民造星IV》第8名畢業，Candy王家晴以女團COLLAR正式出道。（IG@candyw1219）

COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）

Ivy So就讀藍田聖保祿中學，於2019年DSE考獲21分的佳績，入讀香港中文大學護理系，因參加《全民造星IV》而決定退學。

蘇雅琳(Ivy So)於2019年DSE考獲21分的佳績。（陳順禎攝）

MIRROR成員盧瀚霆 （Anson Lo ）

Anson Lo 盧瀚霆曾就讀保良局羅傑承（一九八三）中學，DSE 23分，中文5*、英文5，其餘的科目為4，入讀香港城市大學工商管理學（商業分析）學士課程。

Anson Lo盧瀚霆亦是一名學霸。（IG@ansonlht）

2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber）最高分

Amber讀傳統名校協恩中學，於2013年DSE考獲最佳4科5**共33分的佳績，Amber自爆當年考中文卷時因閱讀能力較差，有一整頁試卷沒有做到，但仍能考到好成績，最後以一級榮譽成績畢業於香港大學建築系，畢業後再攻讀建築系碩士，並於2021年畢業。