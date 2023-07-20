王嘉爾開騷疑似被女粉絲鹹豬手　遭摸腹肌兼胸襲粉絲鬧爆

韓國男團偶像GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）2017年將重心轉移到內地發展，人氣暴升，巡迴演唱會場場爆滿，早前更有女粉絲抱兒子當場「認親」，相當激進。

逐格睇巴西女粉絲的熱情舉動及王嘉爾的「反應」（影片截圖）

日前Jackson繼續在內地開演唱會，其中一個環節是邀請女粉絲上台作親密互動，不過近日一名獲邀上台的女粉絲舉動卻惹來其他粉絲不滿。從網上片段可見，該名女粉絲與Jackson站在舞台樓梯上，高Jackson一級的她用手搭住Jackson的肩膀。

王嘉爾在內地人氣有升無跌 。（王嘉爾微博圖片）

Jackson邊唱歌邊將粉絲雙手帶向自己膊頭，粉絲雙手搭住Jackson，笑得甜蜜。此後Jackson移開身體，粉絲一隻手從Jackson膊頭滑落其胸部，十分進取，有見及此Jackson輕輕牽起粉絲的手，Jackson撥一撥粉絲的長髮，再抱住她的腰拉向自己方向，恰好Jackson的臉部就正對住粉絲胸部，姿勢親密曖昧。粉絲十分享受這個時刻，一度輕輕貼近Jackson。之後Jackson帶女粉絲落樓梯，原地旋轉一圈後，由女舞者牽手帶她下台。

王嘉爾好大隻。（王嘉爾工作室微博圖片）

不過女粉絲事後卻慘被網友鬧爆，指該女粉絲鬧Jackson「台下嘴嘉爾不好，說再也不來了，還說周杰倫和薛之謙的歌她都會，這個她不會」，但台上與Jackson互動卻一臉享受，更主動將手摸上Jackson胸肌，疑似食Jackson豆腐，令大批網友留言表達不滿。

點擊睇王嘉爾（Jackson）疑似被鹹豬手：