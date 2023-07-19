MeToo｜黃子佼自殘後首發文　萬字剖白：用撿來的餘生好好彌補

FB@黃子佼

台灣演藝圈上月爆出 #metoo 風波，到今個月才開始慢慢緩和，而著名主持人黃子佼亦涉及多宗的性騷擾。但事件爆出之後，他隨即開直播道歉並自殘送醫，相隔多日亦透過公司名義發出聲明道歉，今日（19日）他在個人專頁發2萬字長文剖白這些時段的感受。



重溫黃子佼8年前登《康熙來了》與小S破冰（《康熙來了》截圖）

黃子佼全文如下：

敬啟者：

這是一篇，寫了近一個月的文章 。這不是傳統的道歉文，比較接近日記文，但該致歉的，絕不會少。很抱歉它遲來了。而且，是瀑布文。起起伏伏，兩萬字上下，極長篇（所以這次我沒辦法如既往齊頭齊尾）。

關於本文方向與字數多寡，我自認，什麼範本都不適用。而且，肯定無法滿足所有人。所以，我真心選擇我手寫我心，百分之百發自內心誠心。邀請～仍願意理解我的、給我機會的人，深入探索。

首先，如果您想閱讀，我懇求您先看完以下提醒，再往下，好嗎？

一

假設，您絕對無法原諒我，６／１９影片中的道歉您不接受，也不再樂於了解我，主觀印象已經定位，可以在看到這裡、可能即將離開本頁面前，大聲的罵，用各種尖銳、諷刺、犀利的字句。我應得的。

其實，我都可以自行想像那些字眼。過去我就是常常在工作後沙盤推演／自我反省的人，現在也是。我全部收下。

社群有它的交流功能，同時也是個很大的批判／讚賞舞台，誰都能夠自由的對別人的故事做出點評／鼓舞。我接受也尊重各位這陣子對我的指點，但事實上這一個月，我完全沒有進入社群／新聞平台，除了感到抱歉又羞愧，也怕排山倒海承擔不住。但麻煩各位尊重我懇切想在自己的粉專，好好發文好好表達然後振作往前跨足的權利。

因為您的永不原諒，我說什麼，都沒有意義了。在此請求您放下本粉專，或封鎖我。我真的真的不想讓您不開心。對不起。

無論被原諒與否，過去一個月給社會的負面影響與不良題材，打擾翻攪了大眾情緒、浪費社會資源，特此道歉。我深感自責。這不是黃子佼過往和未來想帶給世界的內容。對不起。

二

如果，６／１９中午的三支影片（總長２５分２８秒）您並沒有完整看完（我猜所有媒體都是播放剪輯過的版本），我建議在接下來的閱讀過程當中，可能要更加理性並且願意同理，因為，稍後若提及那天我所發生的事和影片裡所說的話，都是盡量能以完整影片內容做為基礎，比較妥當。

由於當天所發生的事情，除了我，我方多組相關人等並不完全的清楚明白，部分現場畫面，也沒有對外透露，因此無論是以訛傳訛或各種臆測，顯然在民間奔騰了一陣子。理解、誤解、曲解、無解？但如果願意，請看此時本人的版本。

我想預先感謝各種好意，例如提醒我：世間有別人更慘、某些地方貧瘠匱乏、你已經夠好要知足等等的既定事實。我絕對都明白。而我一向珍惜拼命掙來的所有並大方付出分享，也透過公益活動助力發聲傳遞需求。艱難指數不是一場比賽，每個人都有不同難題要面對。本文只想單就過去現在未來的黃子佼自身，身心靈所思所想或是恐懼內疚，包括對世界的觀察與憂慮，做出真切描述。是非常個人化，偶爾理性偶爾感性，一個會失常失控失調的黃子佼的故事。

三

拜託網友與媒體、小編，莫刻意擷取片段字句放大扭轉渲染。我的文筆平鋪直敘，但思緒紊亂，難免容易雞蛋裡挑骨頭。懇請尊重著作權與完整發言權。

我相信在過去這一個月，有很多人針對相關事件做了很多分析和敘述，我不敢看。只有少數人傳了兩篇文章給我，其中一篇是吳若權老師，透過他的解讀，確實直白的說出了我的潛台詞。

但可想而知，無論是媒體或個人又或專家網紅名嘴，肯定無法百分之百了解／傳遞真正的我。畢竟６／１９我也沒時間把心聲說得太完整。

事實上，也還有一些話沒有說完。

這篇文章有一部分，是想剖析６／１９的我，但無奈的是我也沒辦法完全記得那三段影片全部內容，此刻也還不敢回頭瀏覽，但，也凸顯這篇文章的重要。畢竟這是在一個月內，利用我穩定的時候去做的思索和整理。懇請媒體，如要報導我在此的現身，請幫個忙，不要用容易節外生枝的標題，誤導文章重點。出道幾十年來，我非常尊重各類傳媒，包括八卦媒體的報導權益，鮮少在社群或公開場合，對媒體的報導和標題做出批評反擊，反之還會用 ＃新聞佼出來 的系列分享我被友善／合理報導的內容以茲感恩及推播流量。而我體恤媒體都為了職責、點擊率盡力，因故接受採訪時，我總善盡作為藝人受訪的責任。當然，過去遇到自認沒資格回答的題目，我也選擇低空略過。互相體諒。謝謝您。

總之，斷章取義會帶來謬誤，延伸閱讀會帶來撞擊，都不是我發本文的本意。懇請各位多擔待。

以上。

好久不見，我是黃子佼。您準備好閱讀這篇複雜又沉重的文字了嗎？

時間回到６月１９號早上，起床後，該來的總是會來，我看見過去的黃子佼，前來毀滅現在的黃子佼，然後如我預想的，現在的黃子佼，想消滅未來的黃子佼。

我先錄了（並非直播）三段影片（本想一段即可，但總覺得沒說完，又沒力重來一次，便火速補了兩小段），並且立即在臉書粉專做預約發文排程，排在當天１２點後，是我本來要出現在工作場域的時間點。

隨後我就進行了消滅黃子佼的動作。那畫面，肯定是日後的一個陰影，至今也無法仔細回想到底是哪來的能力與決心，是鬼迷心竅？是一了百了？或許我想的是，只能一了百了的致歉／謝罪／贖罪，才能遠離阻斷未來沒完沒了的內外紛擾。

那天早上的我，該幹嘛？又想幹嘛？

我記得影片中我絕對有認錯與道歉。這是我第一件該做的事。在此，我亦要再次為過去的踰矩、錯誤的行為，向相關人士所有對象又一次鄭重道歉。而那些自以為是又放肆偏差的內容物，隨著後來自己心智與路向的轉變，多年前早已經徹底銷毀刪除，不存在這個世界。

而我自責，讓人失望苦痛的事件，在過去未來都不可能消失在彼此心裡，頂多擱置、放下。

對不起。

除此，那天影片裡，我想分析自己所面對的生命難題。話語早在我的心中排練過無數次。直到執行的那刻，我盡量用溫和穩定語氣去說，從兒時受害到兩性加害，黃子佼從小以來到底遇到了什麼？變成了什麼？

有些事情幾十年來都沒對任何人提起。有些影片沒說的其他事，我則是後來才補充釋放給太太，才得以消化。那個臨界點一到，我再也無法擱著傷疤置之不理。

有部分故事不是我親身經歷，而是不小心得知的；有些故事是年少輕狂戀愛時的相關片段，任何人都可能遇到的。時至今日，我在此，也要鄭重對當天影片內所提到的人事物，說一聲抱歉。

對不起。

如同吳若權老師解讀的：玉石俱焚。

不用原諒我，都是我的錯。

您是不是在罵我傻？何苦？小氣？請各位想像一下，對６／１９的我而言，被看穿了過去暗黑的一部分，身心靈萬念俱灰，我真的什麼都可以不要了，因此肆無忌憚把這些影響過我的大小事說出。日日夜夜一點一滴，種種人間故事都造就了每個人對於兩性關係、感情處理、做事風範等等觀點。

於是，我的很多病態思維，陸陸續續從吸收各種異樣文化與自身不安、不滿、不甘中攪和出來。一步錯，步步錯。

有怨念，之前幹嘛不說？我本來就不是大砲型名人，而且多年來，很快樂、很積極、很用力的在經營自己的人生，儲備能量後還可在能力所及下幫助別人，這些已然花去我太多的精力和思路，因此身邊的負面教材，就被掩埋在深處。不需要、不費神、不流傳、不散播，也樂得輕鬆。愛與和平。不必等待什麼時機。

我常常夢回８０年代，那時的我已經歷了一些顛簸，不論來自校園和家庭。當年沒有社群，周圍的閒話耳聞傳說不滿多半是在客廳、在教室、在餐廳，甚至是在私密日記本，把過程交代、發洩完畢，然後就藏起來了。無法，也不需散播發酵。沒有什麼好時機。

藏起來，並非遺忘。但至少能相安無事再持續充實的往前走。

網路發達至今，時代不一樣，現在，鼓勵說。公開說，勇敢說。不用八卦媒體幫忙爆，隨時可自己說。什麼都可以說！多自由的年代。但我用社群時，還是傾向僅交流某些話題。其他的，我繼續藏。

所以那天的我，心裡最直接的念頭就是：反正，下午之後，我不在了，大可什麼都不在乎了，什麼面子裏子都不要了！做個交代、抱怨，我的靈魂才能放下吧？

這是衝動嗎？還是過去的黃子佼與現在的黃子佼重逢變奏和解？撐了好多年，就任性一次！一了百了。如果依然沒完沒了？我也看不到。

看到這裡先溫馨提醒您：不必認同我一切表白，但請給我說故事的空間。謝謝您。

冷靜幾天後，回想，才發現６／１９那天，竟是女兒滿一歲又一個月的日子，很重要的時刻，照慣例我會分享女兒的當日動態做記錄，給喜歡她的粉絲，療癒別人也療癒自己。只是在６／１９那個臨界點，我完全忘記／放棄了美好的事物，最恐怖的是，我的心思是滿滿的悔恨不堪與痛苦贖罪執念，徹底忽略了愛我的，和我愛的。

在過去幾年，很多人都曾說過我個性不錯、ＥＱ高、主持或媒體回應很得體。可是很抱歉，在６／１９那天，我被撕開了多年前的一種樣貌，深藏已久的陰暗面。於是，影片裡的我，也果斷的，試圖撕開腦中其他傷疤。完全忘了愛與被愛。

常在演講的時候說：如果不喜歡人家上網罵你，為什麼你要上網筆戰？為什麼要做自己討厭的那種事，變成你不喜歡的那種人？

幾十年來的我，面對各種挑釁，無論是一封分手信或公開嘴砲，我都選擇默然飄過。翻翻白眼即可。短兵相接從不是我的選項。

但我必須很遺憾的說，勸世口號說來容易，當那一天我走進臨界點，ＥＱ蕩然無存，那是一個很難敘述的心理狀態。我自己也不喜歡那樣的自己。

重點是，我什麼都不要了。

我猜有些人經歷過這種臨界點？也有些人到現在依舊無法理解我在說什麼？

故事說到這裡，還願不願意看下去，給我一個機會呢？很怕讓您因情緒過盛，失去了日常穩定心情和標準判斷力～就像那天的我一樣，失調又失控。深信唯有消滅自己，才能贖罪，包括過去加當天的錯誤行為與語彙。義無反顧堅定不移。

而６／１７我不小心看到與太宰治有關的記錄片。我相信這是必然的巧合。呼應了我偏激的行動選擇。

突然，聽到太太撞擊木門、呼喚我的片段聲音，過一會，我被縫合傷口的疼痛給間歇痛醒，但也不是真的清醒，接著我感覺到救護車快速又顛簸的奔馳，路程好長？去哪？迷濛之間，一直有很近距離的警笛聲。

通常，都是遠處傳來的。這次，好刺耳好大聲。

６／１９傍晚，我才真正的醒來，但還沒有恢復說話能力與思考的速度。行動也緩慢。跟許多影視作品所演的一樣，我當時過度情緒化，無法拼湊現實，只有極不清楚的無意義喉音。接著，我哭泣，看著我的太太，我跟她說了第一句話是：「為什麼要救我？」

為什麼？對她而言，沒有為什麼。對我而言，一言難盡，但為什麼要救我？

彷彿是某種天意。６／１９早上十點多，我當時對我自己所做的動作，果決又殘酷，但事後一想，因為某些狀況（容我保留），似乎，沒達成預期的結果。然後昏去。

在之前我還先上網查了一下，沒想到依然失準。

太太貌似產生了心電感應。中午，根本沒有看露出影片的她，突然匆匆忙忙離開會議，然後找到不在家的我。她事後說，當天她用蠻力破門，稍作檢查後冷靜通報。接著在我耳邊呼喚我。

我隱約都有聽到一點。場景似假還真。

在醫院，我身上插了很多不知道是什麼器材的管線，讓本來就全身無力的我更加動彈不得。事後太太跟我形容許多畫面，例如眾人幫忙排尿。身為一個藝人的羞恥心和包裝，一點都不重要了。也無力兼顧。特此，感謝林口長庚醫護人員對我們夫婦的貼心友善陪伴與幫忙。他們，看到了、聽到了我最脆弱憔悴的內外在。而我多麼希望他們記得的，是我過去在台上流暢的主持、自在的笑話、完整的穿搭。

世人能不能多記得我的好？

過程裡，除了太太和醫護人員，我一直沒有辦法接觸任何人，但在某個時候，我想起了愛人和被愛的需要，我也想起了女兒。

玉米～我才喊了兩個字就哭了。泣不成聲。

我說不出的話是：爸爸真的很糟糕。對不起，妳以後都要背負這爸爸的負面印象了。

但是，原來，還有人愛我或等我的愛？原來，醫護人員可以如此無私！即使他們或許剛剛才看過新聞？搞不好才皺眉怒罵過我？

謝謝臺中的朋友後來特別北上陪我太太並載我回家。我真的無言以對。也無顏以對。我把自己關在臥室裡，剃成容易整理的平頭，深深反省，沒有期限。那幾天，每日只能提起一絲精神，略見女兒十分鐘。我不想把負能量傳給她，也不想給她看這樣的爹地。我知道我要振作，卻沒有期限。

返家之後的很多天，沒辦法正常過日子。思緒與動作依舊緩慢窒礙。我會看著窗外，想像著新鮮的空氣和我最喜歡的太陽溫度，看著風吹著樹，甚而看自己的皮膚特寫，發呆很久。反省？懊惱？累格？

我怎麼在這？我什麼都不要了！怎麼又必須擁有／面向明天？

每天，隨時，突然無法思考，開始有巨大複雜的情緒出現時，我會秒哭，就像後來小燕姐形容的：５０幾歲的身體，５歲的情緒。如果真的能回到五歲，人生可以重來有多好。必要的時候我得趕緊打開影視作品，融入別人的故事，暫時忘記自身的情節。

一個黑洞一直在呼喚我。

幾十年前，分手事件讓我被議論紛紛，如今重演，加乘社群力量更威猛。這次，貼上了全新標籤，已非小情小愛。未婚青年男女的愛情，都可被一群人塑造為全民公敵，更何況這次的全球社會運動。

一切都是環環相扣。知名度高？標籤影響更深遠。跟著我一輩子，甚至影響身邊的人。所以，明白嗎？為什麼放棄自己？或許消失在宇宙，才有機會讓人忘記我、放下我、放棄我、放過我。留一點情面，記住我的好。

諷刺的是，之前在澎湖時，一個過客突然對太太誇我：嫁給他不錯啦！

現在呢？我無地自容。太太與女兒未來都將面對一個新的壓力。畢竟，不是每個過客都能原諒我。

我當然知道，對某些人而言，我那天對自己做的激烈行為是一個錯誤示範。在此，我除了先說出當時的百般無奈，也必須在此很矛盾的說聲道歉。

無論是主持、演講、公益活動，都遇到許多值得深思的生命議題，我們總能夠站在制高點去看別人的情緒與作為，勸阻安撫指引：為什麼這樣？為什麼不想開一點？怎不想想身邊的人？

遺憾的是，再有智慧的人，終究永遠不是當事人。您不是他、他不是我，誰的故事跟我的故事，無論再愚蠢哀傷曲折悲痛，壓力不可能完全一樣。

但一樣的是，一旦掉落，終要自己才能面對自己的深淵。

太太的家族，也曾發生憾事，在那段時間，我們也做了不少深度討論，才知道某些情緒，走到幽谷，痛苦掙扎，真的就是過不去了。

當然，生命寶貴。我不鼓勵激烈行為，請記得依然有人願意給幫助、給愛或給機會。但我希望不管是在責難別人、提醒別人、安慰別人、照顧別人的時候，我們一定要盡快釐清對方的無助及他面臨的是什麼。很難，但要盡力而為。

出道三十五年累加的名聲信任，帶來進行中的提案、排定的工作、幫忙背書掛名的推薦、架上作品或代言、長期製播的節目、近期開錄的新節目、擔任評審的任務等等，全部都會被我影響。跨界太多，後果更洶湧。好，那我什麼都不要了。因為我沒資格。況且，未來的黃子佼，什麼也要不回來了吧？

至少，現在的黃子佼，曾經擁有，落幕。所以，我不要未來了。未來儼然不值得等待。

對不起。這文章創下我史上最長的一篇。如果真的看不下去，現在可以放棄沒有關係。至少您已經稍微理解我的起因了。

我只是想把這三十一天所想的事整理一下、反省一下、記載一下。那些我的懊悔、我的糾結、我的想法都不一定是對的，但至少在這個月，我所經歷的每一吋思緒都是真實沸騰過的。

除了小編幫我刪除影片關掉帳號，在醫院時，我請太太刪掉了手機內的社群網站ＡＰＰ，也完全不碰手機。八天後，我才敢拿手機看個人社交軟體傳來的訊息（之後分批慢慢看完）。十天後，那麼愛拍女兒的我才又拍下她第一張照片。十七天後，我才敢請助理把社群網站的部分私信截圖給我看。後來，我反而感到很需要這些力量。當然，罵我的，別給我看。我已想過無數無數無數的憎恨字眼。此刻我只想為身邊的人從深淵往上爬。拜託拜託，我知錯認錯，別再推我下去。

斷斷續續看了很多反饋，不意外的，同樣的三段影片，有些人表示，直接認錯道歉以外的那些內容，是我在交代遺言。有人為自白故事而心疼。但在我還沒有刪除某些網站通知的時候，也不小心看到了一些新聞標題，用字是：爆料、掃射。

遺言／掃射／自白／爆料。

同樣的三段影片，或是這篇文章，解讀跟觀感肯定截然不同，如我在台上講的笑話，有人笑的樂不可支、有人表情默然；歌手唱歌，有人叫好唱和、有人猛滑手機。而看的人越多，自然會有更多不同的反響。不意外，很合理。

我珍惜放開成見認真理解我所說的話、寫的字的人。謝謝。

現在的我，回到了過去幾年比較高情商理性的黃子佼，所以，我理解那些不認同與下手特別重的標題。

在眾多的訊息裡，包含來自不同職業與年齡的朋友，而更意外的是許多只是一面之緣，或單純的網友或粉絲，也有很久早沒聯絡的同業，甚至有之前在臉書留言誤解我，後來我私信面對解釋後，決定改為支持我的網民。你們，為什麼會出現？謝謝。

所有來訊，我始終沒法一次看完。會一直哭。那時的我，腦子全部是：我不配擁有這些鼓勵、原諒與祝福，我是一個從被害變加害甚至不珍惜生命的人。我不配你們愛我。你們幹嘛理我？一發不可收拾。

現在我可以比較冷靜的說：非常非常非常謝謝你們及時的出現。而我深知，手機通訊錄中，沒出現的人比出現的更多。經過這次，我將失去很多朋友、客戶、同業、長輩、賢達的認可。那些累積的工作歷程與表現、那些疊加的交情互動與互助，都因為過去的黃子佼，自生自滅。現在的黃子佼是活該的。我感到傷心欲絕，但完全理解不被原諒的原因。謝謝你們過去的互動。

日復一日，我發現，我不能一直墜入情緒無底洞，我真的好需要那些字句。雖然我仍然覺得我不夠資格得到。但我發現有人不厭其煩的來關心 ，給了我一些願意重生的基礎。即使過了一週兩週三週四週，有人還在。

有一個網友除了鼓勵我，也提到我當天危機處理造成雪上加霜，手法很差勁。希望她有看到本文，就知道我根本沒有要處理危機，我是因為危機巨大，我決意處理自己。

處理掉自己。就不用再危機處理了。各位應該很清楚，各領域的危機處理，背後都充滿算計與伏筆，而我哪有資格往前走？

至於雪上加霜那些內容，就是我不想吞嚥幾十年的部分鬱悶情節然後黯然離開。我想轉身面向過去的自己，剖白又攤開，不只翻白眼，還要揮揮手，放手／終幕。停止呼吸。

總之，愛與提醒我收到也會收好，未來我不一定有機會回報，但我知道未來的我，若要去面對其他需要愛的人之時，我會像你們一樣，勇於為他禱告／祈福，引導開導、接受認錯、攜手往前。我也將不吝嗇的、直接的表達，就像你們大方對待我那般。

嗯，我還是覺得自己不值得被愛，自責、自卑、自怨、自艾不斷湧現。但這些人，跟我太太一樣，救我，竟堅持不放手。

我猜閱讀這篇文章的某人，也許也經歷過情緒上的各種矛盾，想被愛又覺得不配。而它什麼時候會消失？我真的不知道。

這一個月我在做什麼？先處理各種情緒。無法接觸外界的事物與話題。懺悔、反省、後悔、反思。慢慢的，我敢去倒垃圾，分擔家務，然後只出外三次，盡量不與外人接觸。老婆放下一切陪我。悶壞了吧？她說沒關係，她愛我。她在醫院代表出面露臉後，也停止對外發聲並暫停社群更新。所有該推動的公事停擺、既定工作連帶中止。包括產後她重新開始藝術創作，籌備一年多的個展，箭在弦上如期開幕，但也取消記者會與座談會、推辭戲劇拍攝等等等。何其無辜。

我希望她可以趕快重啟她自己對外的精彩人生。懇求各位體諒／支持她。

對不起。我只能用撿來的餘生好好彌補～我美麗善良勇敢善解人意又無敵堅強的妻子。這是我上輩子修來的，這輩子我也要好好修，學習她跟隨她，多用高我判斷事情。但６／１９那天，我真的什麼都不要了。我一心決議我沒資格擁有愛與其他。只能以消失來謝罪。後來我跟老婆說：我當然懂孩子還小以及妳的愛，但那天我想的是，孩子現在記憶不多，可重來；妳也年輕，能重來。而我？重來？很難像二十幾年前，野心勃勃，奮發圖強，況且我好不容易爬起來變近十年的黃子佼２．０了，未來我沒那個臉與力氣，爬不動了。年紀大了，還有幾個二十年？

這一摔，我自認起不來了。什麼都不要總比什麼都要不到好吧？

自小看民生報開始觀察影劇生態，深知歷史不斷複製貼上。名人享受掌聲，也必須接受噓聲。光環帶來名利，如不珍惜，即時收回。觀眾不是健忘，僅是選擇性淡忘。記得你的好，但同步記住你的錯。原諒你的錯，但未必收下你的好。

起不來了？老婆唸了我。也撫慰我。謝謝妳無私的忍耐。我就算依然有以上類似想法，還不時出現可怖的壞念頭，但為了妳和孩子，我似乎要堅強。

遇到耿如的近十年來，不知道她給了我什麼力量，刪除了我很多要不得的劣根性。於公於私，不可能完美無瑕，沿路一定也有脾氣破表，但我整個人應該有不斷進化，做中學，錯中學，做人處事更良善，都造成板塊移動了吧？所以有些人此刻才願意給我機會、給我愛？再次謝謝妳。

明天，是她的生日。真的，永生難忘了？我真的太對不起她，除了影響她對外的發聲，對內也無法完整照顧好彼此。所以今天，除了是重生滿一個月，也是玉米一歲兩個月，還是她生日前夕。我一定要在此刻穩穩的出現。生日快樂。未來，許諾打造更好的老公、玉米爸，是我現在僅能給妳的禮物。

緩慢閱覽的所有訊息、手寫卡片、私信截圖、粉絲群組發言，不瞞各位，我是看一次就哭一次。返家的前幾天，還不穩定，老婆甚至才開口提到某些名字，我就會立刻噴淚。我深深對不起他們。我好在意珍惜他們。而我竟讓他們蒙羞。我羞愧到無以復加，只能哭喊。一個合作過的公益團體玩具圖書館寄來的一疊志工手寫卡片，更讓我自慚形穢的淚崩。

說真的，不需要再理我的。被無視被封鎖被解聘，是我應得的。

很多人也掏心挖肺的告訴我各自所經歷過的苦與他們的怨懟／無奈，以及該如何去解決／宣洩的建言。你們辛苦了。每個人應該都有秘密。有些人苦無釋放的出口。親愛的朋友，相信老天有眼～我就是活生生的案例。老天終將要我面對贖罪，但我選擇謝罪離開後，老天卻又安排天使來救贖我，並要我直視災情？不得其解。

從小因為疤痕，國中起已有可怕的了斷傾向，但十六歲開始工作，充滿娛樂性，即使遇到低潮，也都有貴人／同學相知相助，反覆打消不好的念頭，繼續開開心心度日，直到潰堤的６／１９臨界點。但未來，我得珍惜老天又給我的一條命。無法討好所有人，但為願意給我機會的人而存在、付出。

誰要給一個人盡皆知的更生人機會和舞台呢？

這個月很難熬。我跟身心已經有點關不住的老婆說，十七歲我離家自力更生，一開始租的地方比這臥室更小，但不覺得苦，一心一意奮力築夢。我可能早就習慣待在房間了吧？差別是，待在現在這個房間的我，儼然沒有夢想。下個月？搞不好差不多。我害怕起床與看老婆皺眉，怕不好的消息傳來。以前打開手機滿滿的邀約與互動，現在偶爾才會有訊息。預料中的，我過著沒有好消息的萎靡人生。平淡的、無味的、沒有進度的、沒有規劃的、沒有期待與被期待的、沒有好事發生的。

我早就知道會這樣。所以那一天，我什麼都不要，但我可以見到元氣了。牠也是我當年貴人之一，阻斷那時候我的某種念頭。

您是不是看累了？彷彿一篇小說？總之，不要勉強自己看完喔。

有在追我社群網站的朋友就知道，我很少介入別人的是非，不管是感情、婚姻、政治、社會新聞或八卦報導，我幾乎是零轉發零分享。我慣用正反兩面的角度去看事情，我相信故事真的只有主角們最清楚真相，而且未必敢說完，也未必說的清楚。經歷些什麼或到底發生了什麼，我們都只是路過圍觀捕風捉影。期間又隱藏了什麼？帶了什麼風向？俗話說人不為己天誅地滅，陰暗必須藏。所以旁觀者哪裡清？怎有辦法做出正確的判斷？即使一方可能是我朋友，我也不該做出自以爲是的評斷。我也不是什麼命理紫微八字專家，不能用某些數據理論去做預言或歸納，因此我多半選擇略過，不選邊站，祝福各自過好自己的小日子。我勤於做該做的事、服務該服務的客戶、經營該經營的內容、幫助想幫助的對象。結了婚生了孩子後，更不想、更沒時間去搬弄插嘴。為下一代積德。

文走至此，也懇請某些喜歡研究長文的人，把時間留給其他美好生活，別費神解析我的文筆。因為我發自內心傾巢分享，但您可能腦補錯誤意涵。我真不樂見。拜託拜託。

我真的一路把焦點放在進化自己，不費力在別人所發生的事件裡。當某些天災人禍新聞沸沸揚揚的時候，我甚至還會想：稍後上台主持，不能開太多玩笑，因為台下的人，可能剛剛才瀏覽／捲入，正在議論紛紛或愁眉苦臉？我把自己份內的事情調節好做至極致。當然我知道，不是所有人都能夠做到，發圖按讚，洋洋灑灑寫一大篇開戰，在這個時代太平常了！我們沒有辦法再把話題留在福利社、留在榕樹下、留在上一秒。所以，當輪到我遇到了一個大風暴，我就真的無法放過自己了。因為我不會被放過。

演講常鼓舞那些在群體中失色的人：身邊大約有１／３的人喜歡你、１／３討厭你，１／３沒感覺。不只演藝圈，在社會的角落一定有類似情況的人際分配。即使是一個品牌也是。何不好好固住愛你的１／３，先對他們負責付出就好。

但作為一個藝人，也就是一個品牌，當然希望被喜歡的比例越多越好，最好還能攻下那些無感／討厭你的人。比例轉移越多，成果越好。充滿挑戰。

過去那些年，我就卯起來在做這些。廣結善緣以德報怨以和為貴問心無愧，甚至我懷疑，我已慢慢做到了比例挪移，除了工作多了，即便只是出門散步，路人給的笑容也多了，我好開心好感動。特別是近十年，我擁有了耿如的陪伴，不知從何日起，我好想做一個值得她愛的人，一路培養／執行高ＥＱ、理性、正向能量、熱愛生活、工作奮鬥的我。請不用懷疑，不是演的，要演十年也很難，那真的是我。

但，過去的黃子佼來了。秒殺一切。唉，沒救，唯有消滅自己，才能面對我自己摧毀自己的事實。其實，我是在跟過去的那個好／壞的我～玉石俱焚。

結果，我竟然還在。何去何從？

某天太太輾轉收到一封信，來自一面之緣的劇場工作人員，同時附贈一本周志建老師的作品，這本書是他十年前的創作：《擁抱不完美》。

裡面有很多他敘事療程聽到的故事，還有他自己跟母親的關係。有些地方跟我雷同，某些地方與我無關，但在周老師生動並且充滿口語化的撰寫下，我看得津津有味。這一個月，我很需要這些文字，轉移自卑放逐思考隔絕內疚。

老師一再強調，每個人一定要及早認清自我。認回一切對與錯。

放下這念頭：明知沒有人是完美的，但卻想要完美。

要做不真實的完美，還是真實的不完美？

嗯，我一直期待自己是完美的主持人、師傅、徒弟、前輩後輩、老公、爸爸、鄰居、意見領袖、分享者、樂迷、老闆、創作人、藏家、專欄作家或一個街邊的路人等等等，長期關注我社群的人一定知道我在說什麼，但是，我沒有認回那些還沒癒合的傷口或尚未脫落的結痂，也許還在出血，但我無暇兼顧。恰好，我夠忙，無需理會。

直到６／１９。全體反撲。

當沸沸揚揚的社會波動一起，我心中早已不安。於是我珍惜一家三口的時光，把握機會，下班主動積極帶老婆孩子約會吃大餐、公園散步、逛逛街。想留下一絲絲美好時光。然後直到臨界點，我就足以放下一切了。

要再次提醒您，故事還沒說完喔！如果累了先去喝杯茶，如果不想要再了解我，拜託就別看了，放棄我！學我，想辦法讓手機ＡＩ明白，對黃子佼這名字不感興趣，即可不被推播。只不過，如果偶爾滑到我的好事，一定要幫我按個讚，可惜好消息不容易露出，就像這個事件，一定有無數的新聞或貼文散布在全球華人之處，可是我近年所做的許多公益行動，往往只有零星片語報導與轉發。走到今天，那些善舉更不可能會被做成當初好樣的黃子佼之整理報導吧？而這一個月我被整理的，都是些什麼？我完全不敢看。正所謂壞事傳千里，我活該，也無力改變。但是拜託拜託，未來，我們隨手可透過自媒體，不斷的分享這世界各類善循環。平衡一下。雖然終究失衡～點擊率差多了。

所以呢？惡小不為之，善小也不為嗎？善的故事有傳播的必要性。無論媒體記者編輯或你我他，一旦遇到急難傷病，咱們也可能需要那些基金會、社團的幫助不是嗎？動氣之外，更要順手推動集氣，讓當下需要的人看到資訊，讓團體也更有力量幫助人。謝謝。

海外華人這麼多，他們可能更不清楚過去近十年的黃子佼有否蛻變成什麼，那個善循環的黃子佼，沒被媒體／網友大肆渲染，過往本人或友善平台的貼文，可能根本沒被追蹤，他們，卻可能已看到６／１９發生的新聞或聳動標題吧？

有幾人能像吳若權老師那般，有影響力，又願意反過來好好研究一下他人說的話。全球多數人一定是滑過去，光速宣判。我未來難在他們面前抬頭挺胸，我不可能在海外的他們面前，有機會把過去的改變說清楚。嗚呼哀哉。各位理解我的無路可走嗎？

活著重生再出發，需要多大的一顆心臟？被討厭的勇氣？問題是，是將被多少人討厭？一組家庭？一組團隊？一間教室？一間工廠？一個社區？一個社會？還是超過１／３的華人？本來認識我的，轉為討厭我？看新聞才認識我的新一代，直接封殺我？本來喜歡我的那１／３，可能都只剩１／３了？

我還需要不被原諒的勇氣。

好可怕好可怕好可怕。如果我是單身一人，真的有可能就無止境的把自己關起來算了。可是，我不是一個人。我勢必要起身的是不是？您可想像毫無底氣的我，今天的文字現身，需要多大的元氣。

請同理，幻想一下我今天與未來要面對的現實。一條死胡同？

有人告訴我昨日種種譬如昨日死，這些我都懂，但是真的在經過這段路程的時候，情緒與風景波濤洶湧，回敬老話一句：只有經歷過的人才知道那是什麼。代價巨大。

消失，才可以解決我對未來的擔憂。結果，我竟然還在。所以，擔憂也都在，持續讓我恐慌不已。足不出戶。

我只能先從內在好好處理情緒。包括認回不完美。

有些記憶絕不會遺忘的，只能轉念、只能放手、只能往前。試圖用更好的自己去回饋世界，力盼撫平波瀾。

當務之急是認回創傷或不完美的自身及錯誤。擁有愛與散播愛是未來一定要把握的。而老師的書，還有這幾年在身心靈領域上課看書考證的耿如都有提到：所有，都是自己的靈魂召喚來所譜寫的。所謂咎由自取？是的，我保證不曾強迫人做什麼，但也沒有人逼我做什麼。自找的？不認回行嗎？

而周老師自己的與聽過且梳理好的故事，因為深刻經歷過，所以能夠給我很大的啟發。但我不認識他也不認識送書的人。特此謝謝你們。然後，我光看推薦序已淚流滿面。

受傷的人，辛苦了。祈願未來得到幸福平靜與無數美好時光，足以掩埋悲傷。

傷人的人，該怎麼辦？除了道歉還是道歉，然而，這個人還值得呼吸嗎？進而有權擁有明天的盼望與舞台嗎？我們與惡的距離。

傷人的被傷。被傷的也可能傷人。最糟糕的就是這種惡的循環。一定要翻轉成善的，才能好好過日子。如我，多年前早已報銷黃子佼１．０。但現在，我得試圖擁抱／召回過去幾年充滿正能量的黃子佼２．０。

前輩告誡過我：這個世界不欠缺一個衝動煽動躁動的人。尤其聰慧又口才好的，辯才無礙，請善用在值得發揮的事，而非無形之間踐踏他人或把自己神化。舌燦蓮花的背後，是不是暗藏玄機？

我堅定相信世上好人很多，但聖人在哪？如果有，很好，越多越好。

這一個月，什麼人都不是的我，持續對不起很多人。例如跟我長期抗戰同甘共苦三十五年的經紀公司團隊，收拾善後解約賠償一定極困擾，對不起，我跪謝。而化妝師，在我工作量劇增的時候，推掉其他業務專注合作，而此刻，她和先生還是有兩個孩子要養，但這個月起她完全沒有收入。我的團隊跟著我這麼多年，陳明珠也簽在工作室旗下，默契十足，事發後，也相對愕然又茫然吧？即使在第一時間，她們都是給予貼心的關切與大器的言語，但我真的辜負她們的跟隨。對不起。

所以，您知道嗎？６／１９那天，即使我醒來了，也還是什麼都不敢要了。我當晚跟太太說，遣散吧！變賣吧！退出吧！解約吧！這樣敗壞的我還敢要？我哪有臉見人？有啥資格？對自己的熊熊怒火，無窮無盡延燒。然後，潸然淚下無力回天。我太太只是聆聽，沒有執行。

過了幾天，感謝小燕姐陪老婆替我理性分析，理出對策繼續照顧團隊生計，而這些都必須要擁有一個前提，那就是召回我的責任感。但是，我仍感覺自責，受不起大家的愛，也受不起大家的恨。正反情緒反覆衝擊。直至某個時間點，吸口氣起身，擔起責任往下走。

迷霧中且行且珍惜。即便伸手不見五指。

一個月，抽絲剝繭，去蕪存菁，試著勇敢。

回家後的前幾天，你們可能難想像那麼愛音樂的我、那麼愛工作的我，真的什麼都不要了，我又想解散公司，想變賣收藏，包括音樂。彷彿回到６／１９，我不要戴著面具假面交流、我不在意任何工作或啥珍貴唱片，我什麼都不要！但其實也是因為，我害怕這世界也不要我了。

連聽音樂都沒辦法？跟印象中的我是不是很不一樣？

一首歌都無法播放。６／１９激烈的時分，我則是播送青春期自製專輯的歌陪我遠走。那是很快樂的青春年代，歌詞藏著好多秘密。有的我說了，有的我不想說。

說來好笑，我給自己太多莫名責任感。心情比較緩和的時段，我和老婆說我心中還是掛念著粉專有兩個展覽的貼文還在排程，沒有來得及幫忙張貼推廣。

左思右想，搞不好他們現在覺得，竟然被我這種人推廣？很不舒服！悲哀，未來我還能幹嘛？一直以來，逛、看、買喜歡的作品或店家商品，並積極樂於公開推廣分享，但將來，人家樂見嗎？

我不敢再思考了。好負面。但不無可能。

活著，勢必得面對更多恐懼嗎？

活著，每一天，跟老婆說話的時間很多。

老婆問：今天心情好嗎？

要好什麼？沒有好事發生的日子。進退兩難只能耍廢。這是我來人間的存在價值嗎？當然跟女兒相處時間變多真的很溫馨，玉米莫名的一些小動作也很紓壓。但不時也會被臥房外傳來的哭聲搞得精神耗弱。而當下能逃去哪？只能在臥室戴上耳機。躲起來。

回家後好幾天，我竟然才開始聽音樂，重新找回某些興趣。為什麼一開始會放逐逃避？不要忘了６／１９那個臨界點，我什麼都不要了。不小心，有了那個情緒後，連自己都認不得我了。音樂？能幹嘛？

原來，人真的有可能著魔，心魔一來，便鐵了心放棄所有。或肆無忌憚張牙舞爪。

然後，我終能慢慢提起精神，一如既往替每張音樂作品用麥克筆做標記，之後期待如往常般去電台播送分享。

等一下！我怎麼突然樂觀一廂情願了？３０多年的ＤＪ生涯，應該回不去了。功過能不能相抵？功是功，過是過。任職多年又如何？我犯錯，我更生中。而一過大於一切？前功盡棄。６／１９我曾留下隻字片語，上面提到：收藏都燒掉吧．．．醒來後我告訴太太，都賣掉吧．．．徒留傷悲。聽音樂，很著迷，為了電台節目的獨特，更不斷加碼精進收藏與故事的質量，這一個月老婆鼓勵我振作，繼續上網找珍貴唱片，我也得空看了好多音樂發展史的書或紀錄片，但現在一想，何必花費如此多金錢與力氣？以前朋友就問我：這些錢，怎不買房地產？

我回不去了。買的也都買了。

我回不去了。被切割是合理。

電台是所有工作裡成本最高的。主持收入，因支付添購的軟體、租房擺放、助理薪水、洗唱片工讀生時薪，幾十年都是入不敷出，只因為我太愛音樂更愛分享，未來呢？孤芳自賞？我會適應嗎？

不再進出那個熟悉的停車場。不告而別。不被歡迎。我只能適應。

誰離開，地球都會持續運轉。就像沒有黃子佼的電台，日夜運行，無礙無牽無掛，反之呢？無奈無語問天。

之前上山看展，引導我停車的大哥認出我，直說傍晚五點都會聽我的廣播節目。我很驚訝，他似乎不是我預想的受眾族群耶。

對不起所有服務過的單位，是我害你們蒙羞。怪不得任何決策，是我招來的因果。

這陣子，時間多了，我其實更認真的聽音樂。那是我的ＤＮＡ與養分。過日子時，也認真的聞、認真的看、認真的吃、認真的喝、認真的愛。用力抱緊生命。為了什麼？除了想振作，還有沒有新希望在眼前？

老婆極貼心的幫我想出路。但幾十年的節奏與舞台，說拆就拆。

網友告訴我：絕望的背後是希望。如果以愛音樂這件事來說，我將少了穩定的熟悉出口，少了希望，是不是又要掉近絕望漩渦？這世界不是自己說了算。特別是接ＣＡＳＥ才有工開的人，非被動收入，一個蘿蔔一個坑。

誰來告訴我，雲後面真的是晴天嗎？黑夜裡一定有光嗎？

回到家的第五天，我發燒了，莫名的原因，讓我太太辛苦的一打一帶孩子。而在這段時間，她的品牌、店面如期運行，她也有員工要帶，也有房租、家用要繳，我的內疚可想而知。但她說她撿到了很多很多的相處時光，還親自自修燉煮美食，讓我身心都能得到不同的安慰，未來的每一天，我要好好的呵護彌補她，這是我能做的該做的。

我更不可以隨意拋下她。我錯了。一錯再錯。

我還記得，事發後第九天，我才有能力跟摯友開口緩緩說話；我還記得，第十天，我跟太太悶在家的負能量讓情緒緊繃，不小心鬥嘴；我還記得，第十二天，我終於沒有頻尿及坐在馬桶上卻不易排尿的狀況。（應該是穿尿布、插導尿管後，遺留在身體記憶的後遺症）而在我渾渾噩噩間，開始提氣看社交軟體訊息／簡訊的時候，我記得我回覆的，很抱歉，都是同一句話：「謝謝你，對不起我讓你失望了。」這是當時我唯一的情緒，至今也沒有變。過程裡，感謝身邊的朋友和長輩，在必要的時候幫忙陪老婆與分擔帶女兒（老婆嚴加看顧著我，戰戰兢兢深怕歷史重演），包括保母自主貼心取消休假、加班。謝謝你們，對不起我讓你們失望了。

如果我日後不敢愛自己了，我也要記得愛別人。

我也提神整理收納家務事，轉換放空消耗體力。時間很多，每天滿滿二十四小時，明天後天都是。做完後，發現黃子佼也就只能這樣了，忍不住覺得自己很沒用。提神後，反而空虛迷惘？我來這世界後，半生戮力練就的那些，最後只是這樣度日？不要忘了，過去我要不就是上班、要不就是發文交流、要不就是剪玉米的影片、要不帶老婆逛市集看展覽，忙得不可開交，一天當兩天用。未來呢？難道就這樣了？公私之間的慢活，是這幾年我已經在做的事，但此時此刻，是賴活？

疫情三年也困在家不是嗎？但這一個月，充滿絕望。我沒有任何盼望的實景。之前疫情降溫後，我終於有很多工作在手上，有些都是我期待已久的或者是醞釀已久的，幾十年的累加成效開花了，自以為的，又有事業領域的小高峰，卻都被過去的自己毀滅殆盡。早知如此，何必當初？

悔不當初。

可悲又可喜的是，睡覺的時候，我回到工作場域，夢到好多熟悉的夥伴、舞台。

以前我在社群有一個 ＃夢境佼出來 系列，我常常會抱怨：為什麼在做夢時依舊還在工作？

但最近我非常感謝我的夢，讓我依然存留在舞台上，有我的價值與成就。夢，是一個避風港。有時候真的不想醒來。但以前，我總跟太太說，做夢還工作好煩喔！我不想再睡了！

但好夢不持久。有一個變數，就是我家頂樓在施工，早上８點多開始打鑿，一天八小時，讓我心浮氣躁情緒波動，在我努力壓抑自己的各種負能量的時刻，這真是可怕的外在問題。有人好心引領，要我們去屏東、台南、台東、中壢、洛杉磯短期走走，他們會幫我安排。謝謝你們的好心。但帶著孩子怎麼走呢（我怕我自己都顧不好，老婆怎麼帶一老一小）？不帶孩子又怎麼走呢（我要在安穩環境好好陪伴）？重點是，我怎見人？坐車坐飛機可不像前面提到的三次出門，盡量避開外人的互動。

那三次，即使口罩也戴滿～但呼吸，是急促的。身體不說謊。恐慌不已。

因而，這一個月（與接下來），每天早上，只能與施工共存。起床，戴上耳機逃進日劇。

連美夢，都不能多做幾分鐘的人生。可悲吧？

公眾人物和一般人的案例略有不同，一般人行走在職場上、課堂、交通工具內，所接觸的人，一天或一周，可能就是幾百個吧？不用上台面對台下或螢幕前，數百數千數萬各種的觀測或期望，也不可能走在路上不時被注意吧？完好的公眾人物可以幸福的享受關注，進而發揮影響力，推動善的議題，幫助值得鼓勵的人事物，前幾年我就有往這目標邁進，明天的我呢？懼怕到不想思考，負能量超載。

如同我前面提到的，走到了世界各地有華人的地方，基本上都有人可能認識我。我何去何從？但海外的工作邀約，以後一定也難有了。原諒我的悲觀，其實又很理性。所以，６／１９我先下手為強：你們不要我了，我～也什麼都不要了！可以嗎！

話說第二天我在醫院的時候，我說了一句讓太太匪夷所思的話。我拿著她幫我裝的醫院水壺，喝了兩口水，我跟她說：水好好喝。

說完，她不可思議看著我。但我沒有騙她，那一口水真的真的好好喝。

一生難忘。原來這時候，我要的只是一口水。但未來呢？我能要到什麼？老婆也買了一本翻譯書給我：《改變你想法的１０１篇文章》。書裡的案例或者是勸世字句，都能讓一個人充滿自我反省後，充電重新出發，進而跟自己身邊的同事親人和解告解，或直接離開不愉快的職場換個地方重啟人生，但黃子佼～該怎麼辦？慘了，金句未必適用。

這世界充滿雙標，金句也不可能適用於每個人。而我，找得到大力鼓舞我的人，但也深知：那可能是他用了雙標。

我知道，我真的早就改變了。但敗壞的軌跡仍在。被看見，很合理。而明天，敗壞的各類人／事始終存在許多地方，只差在被看見與否。有個網友告訴我：相信老天都看得一清二楚。

心存僥倖過日子？也行！因為是某某某，所以旁人都忍下了，或是，也真的被說服，選取原諒／放下後，平行時空內，選擇各忙各的。最後，僥倖（幸運？）過完一生。但現在，我沒有選擇權，我要在自我革新步步為營且換來步步高升的半百時，認回一切。老天啊！這是什麼安排？

我用多少力道，換來許多唯一指名的工作，未來，則可能是指名～不要我。情何以堪。

這不是我６／１９寫的劇本完結篇，現在，我又不知道怎麼往下撰寫了。

這個月，不可思議的，我還退訂了報紙，那是我幾十年來的習慣，每次演講都要推廣。我也退掉了雜誌，似乎無法面對外在世界的美麗或脈動。我想躲／活在自己的平行膠囊。

同時，家裡包裹自然變少了（熟悉我的網友都知道之前我是如何被寵愛著），幾乎歸零，甚至還有早已收到的禮物，因我收到後還沒拆也還沒拍 ＃禮物佼出來 ，事發後被要求原封不動的退回。其實人情的冷暖我怎會沒遇過？而現今的我，活該又唏噓。這樣的挫傷，卻是我當年自己動手的。

常言道：不要看自己沒有的，多珍惜擁有的。而從無到有，再從有到無。反撲反轉的力道，更錐心刺骨。

不如什麼都沒有，什麼都不要了。真實世界，什麼都可能是假的。

一個月來，這些小日子內的瑣事，都在不停拍打我的海岸，侵蝕自信與存在意義，打壓振作的念頭。即使有些，我能預料到。各位可由此想像，我面對的是一個全新日常，有主動安排的，也有被動配合的。這條路很難走，比電視劇的情節還精采。

繼續走，比較開心？還是比較艱辛？好像必須在艱辛裡自尋開心？您教我，怎邁開步伐找開心？您告訴我，前方風光明媚還是烏雲密布？

我在私信截圖看到：好人做一百件好事，但只要一件錯事，就會翻車。而相對，壞人做了一件對的事，就浪子回頭逆轉正了。或許沒有這麼極端，但不無可能。反正，我就是自找的。責無旁貸。

那我是做好事的壞人，還是做壞事的好人？您呢？

至少在職場，前輩後輩身邊，我一步一腳印而非一步登天；我意氣風發但沒有得意忘形。這是命運安排與中心思想。

我以前就常常掙扎，碰到一些敏感議題，我要回哪種答案？低空飛過還是講心理小惡魔真心話？我總難免羨慕直來直往的名人和名嘴，他們可能事後道歉或賠錢就可以往下走了，大眾甚至習慣和期待他們的出現。仗義執言？代您發聲？但他們心裡面所認為的不平之鳴，有些未必是真的或是早已自帶立場。可是～起碼爽快說了！或許傷人？但也自保不內傷，他們用某種邏輯與價值觀行走江湖，看似／自詡中立客觀，炮聲隆隆毫不留情。妙的是，在心裡面，他們比我快樂？

左思右想後，未來依然不想當那種人，有些事情，我會放心裡，我也不想／不敢／不能再像６／１９那樣不顧一切的、不講情面的說了那麼多。對不起。我根本不喜歡那個我。

問題是，一旦著了魔，或病入膏肓回天乏術時，擋得住那個魔嗎？我當時擋不住。

想不到，已重生了一個月。以後，我要去忙更多的好事、正事，我將依然選擇說好話！落井下石、幸災樂禍、冷眼旁觀、砲火猛攻？我無法。記恨記仇又不認回，已是我的過去式心境。而且，是我親手消滅的。

這個月裡，當我偶爾正能量爆棚時，我會提醒自己許諾，做一個將來即便遇見負能量，能透過理性、同理、消化，然後如過往心態，直接交給老天安排，轉身，讓自己的身心靈，繼續正向樂觀，帶著愛與被愛，勇於往前。無論任何理由或方式，都不傷害人。倘若不小心無心插柳，也要馬上致歉，而非僥倖苟活。

說來容易吧？即刻出發吧！但我也常在哄睡孩子的過程裡，因為要假寐而閉上眼睛，隨即又衍生了負向思考，那些年做的錯事，來龍去脈因果多複雜？而這些年做的好事，我是不是也抱著某種期待，出發點不純粹？我不斷反思自省檢視放大，腦內奔馳由不得我。

在女兒安穩沉睡的黑暗房間裡，就這樣出現了很多負能量。閉上眼，不時有很可怕的場面與假設浮出。避無可避。連太太也不小心被感染，一邊溫馨哄睡，一邊胡思亂想。

我怕睜眼甦醒，也怕闔眼亂想。

我在房內也不斷想像，如果我真的不在了，６／１９後的現在，我的故事，會有什麼劇情走向呢？

嗯，我又要提醒您，有些地方看起來是結語，但畢竟一個月，我思考的時間很多，所以反反覆覆喃喃自語在所難免。

本文從錄音初稿，到開始整理刪減，至少花了二十五小時以上。但我也不想刻意把本文編排成飽有撰稿邏輯或結構範本，我縱容思緒與段落的跳躍與反芻。這是我最真的文筆／心聲。

我猜，沒幾個人能看到這裡。但沒關係。我還是要說與記錄，坦率地，認回黃子佼的全部。

很多人都跟我提到：面對。我當然也懂。而面對，包括兩種。一種是面對過去已發生的事，進而認錯並改正。人生每天事情大大小小，都可能面對不同的缺失，包括載老婆約會，類似頻頻開錯交流道的日常。不用嘴硬。都是自己的路徑、自己的選擇、自己的錯誤。心理素質要健康一點。認回、知錯。可解釋但別隱瞞、少心虛，比較健康。

另一種是面對現在起的未來。例如我本來不想要的６／２０與其後每一天。那充滿著未知、充滿著想像，難免也有負面想像，就像在黑暗當中，接觸到一張紙，不能確定它是什麼？是鈔票？還是解聘通知？

未來的事情，我６／１９本來已決定好了，我不想它們發生，什麼紙我都不要。我只要當下能掌握的事，包括抒發心事。您有沒有在心裏偷偷審判過我６／１９的抉擇～是對是錯？反正當下我真的不知道怎麼面對未來！每天每刻熟悉的、垂手可得的，都將喪失，拱手讓人。迎面而來的是巨大的壓力與後患。一向偏樂觀的我，當然很想生命往前，不被攔阻，不想空轉。我也知道我有責任該扛，例如很多人提點我的：對妻小的責任。還有職責與承諾。但勢必將影響無數人，有人因我失去工作被迫改變。或許他們會體諒我，雖無奈就嘴上不說罷了。慟！我無法原諒我自己。我不敢想像從６／２０起，它們如期發生。至少，我不想看見災難。我任性？還是擔小？換作您是我，怎麼辦比較好？

您怎麼面對他人的行事作風？雙標的我們，有一種是無視、有一種是在意。這碎片資訊年代，要誰無視都很難吧？但最可怕的，是在意後便出手出口，導致那個人也不快樂，偏偏製造傷口的自己事後也未必愉悅到那裡去吧？但那個人最後可能會因此抑鬱，激進的去危害世界？惡循環。

可悲的我，做的是需要掌聲、視線的行業，但現在，我又好想被無視。可以不要理我嗎？我希望您看到這文章，又怕您看到這文章後忍不住出手出口。

面對自己。面對他人。面對過去。面對未來。沒有標準答案的課題好難好難。

給他人的傷我救不了，給自己的痛也擺不平。這過的是什麼日子？

說到責任，很多網友提點，說６／１９的我，有膽拋下一切卻沒膽往下走？以上的剖白不知道有沒有給出答案？可別急著唸我，儘量試圖理解我的兩難與矛盾，還有，感受一下凡人失去膽子的絕望感、名人害怕被無數眼光討厭的末日感。

決定就在一念之間，心房的一方在那一天獲勝了。對！我怎不懂？有妻小，所以背負很多責任。但事實上，過去打拼的每一天，我都在負各種責不是嗎？我對工作、妻女、生活、親友甚至網友負責任的態度，可能是很多人理解或無法想像的，無時無刻都想負責任！那些偏執，歷歷在目，都有痕跡。所以，６／１９那個臨界點，我正是在對過去的錯負責，我開口說了認了，然後即將離開了。迷途的我，也不想再對未來的啥啥啥或誰誰誰，包括妻小，再負責了。台上台下，所負的責，５１年來，應該是很多人的很多倍了。我不能翹課翹班嗎？我不能關門大吉嗎？夠了。

看著文章的您，會否想反駁些什麼？別了，答應我，就當作您是我的諮商老師，在聽我講故事，甚且不須提問，這不是訪談類或吵翻天的政論節目，當個聆聽者好嗎？急著反應或過度反應？評價反駁？懇請善待我的剖白，就像我在主持舞台時，都盡量善待別人的故事、別人的作品那般。

總是在台上聆聽的我，也需要被聆聽。或是，乾脆直接結束營業。結果，我又繼續開業了。呼應周老師書裡的引導，對兩性關係的不滿與糾纏，通通要認回來，經歷過的，別忽視它的後座力。不要把不完美擱在深海或雲端，最後質變，禍延他人。要知道，人與生命，是不完美的，但我願意／可以改變自己。

看到這裡，非常疲憊了吧？謝謝願意看這篇冗長的文字，事實上，在我出院之後，透過電話連線，我也跟小燕姐、川哥坦白了許多心路歷程，哭哭啼啼兩小時。很難整理文字發表聲明。後來，我又重新口述一次，結果代替我撰稿的人，依然無法歸納。但此刻，一個月了，我在相對穩定的時光裡，應該要自主表達些什麼？雖然下一秒，穩定心情可能又被一杯澎湖送來的杏仁茶而感動，但至少，我不太輕易哭泣了。

哭不出來，也不健康。我是不是又在壓抑什麼？

然後，上一秒還沒享受喜樂太久，下一秒，當我想奮力浮出水面時，隨時又有讓我無奈的、無法控制的事，把我拖下水淹沒窒息，隨時，都可能突然抑鬱到連玉米的笑容都救不了我的境界。

這是我這陣子的真實寫照。日子過得莫名其妙。

對於人性，我在舞台上，是時時警戒的察言觀色再應變調節，台下，確實也習慣不斷預設並做最壞打算。這樣的腦袋很辛苦吧？但這是一種性格與習性：不安全感？穩住陣腳？對人性，我信服性本善，但對人性的信心不多。過去我至少懂得應對。未來？仍擱淺。一樣米養百樣人。我可以用我準備好的方式面對人，而萬千人，也可以用他們的方式面對我。我該如何守護隊友與穩住變數？

很多人會說，老天有眼，做好事本就應該，做壞事也本就該罰，我完全認同。我真的活該。但提到好事，能不能無限延伸讓更多人知悉？壞事，批判後，是不是願意給個機會讓對方下載軟體更新版本？被公告張揚的更生人，舞台還會在嗎？是不是從今以後很難公允對待？起碼我自己，過去曾實踐著某種準則：例如，我工作領域遇到過幾個人，做了什麼我就不說了。但絕對是違反職場紀律與倫理的。而我沒在社群公開，甚至知情的人也極少。搞不好他們都不知道我已經知悉。咦？這樣藏，是不是縱容？但我期待的是，他們有轉正的機會。一旦我大聲嚷嚷，公諸於世，肯定無法收拾後患。而我原諒了嗎？只能說是放下，如今，他們洗心革面了嗎？我，只選擇過好自身日子即可。天自安排。

反覆地思索，我一直還沒有一個對未來的打算。自省無期限。或者說，接案維生的我，決定權從不在我。該被取代的已被取代。過往研究演藝史，總認為：誰都能被取代。過去的黃子佼１．０，親自奪走近十年黃子佼２．０於公於私的耕耘成果，自取其辱。但因為我還在，我竟然還在，照常理我應該珍惜、振作，負起各種責任，努力證明黃子佼還會有３．０？還是原地踏步不進則退？

在此，要先回頭，對所有在工作上受到影響的夥伴和客戶，致上最深的歉意。原本，我天真以為，我什麼都不要了，是種贖罪吧？但仔細想想，就算我不在了，為各位帶來的困擾，依然是難以收拾的，工作量多事情也雜，經紀人要負擔和承擔的也爆量了。對不起。

這一個月以來，除了零零星星不小心得知的工作變化，多數，我依然不敢探問。我還有籌碼嗎？這賭局，散場了吧？

但未來，有任何可讓我彌補的地方，請一定要讓我知道。同時感謝各單位在６／１９前的那些年，對黃子佼２．０的厚愛和信任，我相信，多數時間，我真的有盡力做到你們想要的那個樣子吧？台前台後，我當然也有失常的時候或表現，但比例不多吧？未來，還有誰依然信任／願意給我機會，我不敢奢求，也不敢預設，因為，我怕一想下去，我會為逝去的崩潰潰堤。

只在乎曾經擁有，不在乎天長地久？這只是廣告口號。那些曾經擁有，是我花了多少力氣掙來的？天知道。

無助的明天近在眼前，我雖擁有了很多愛，但感性之外，失去各種短期／長期客戶，日積月累的奮鬥成果，一夕之間推翻殆盡。是另一種折磨。這些日子，我不斷自責懊惱又悲痛憤慨，就算，明天起，我想重新找回新的力量，但心路滿是坑洞泥濘與泡沫，感觸一言難盡。

放下對未來職涯的擔憂很難，因為那是我最愛的。也是從十歲開始想像，十六歲起實踐的。是我僅有的一技之長。我想過，是不是該遠離舊環境？但我真的放得下從小就開始熱愛的表演嗎？我放得下買完聽完音樂就想到電台推廣的熱血嗎？我放得下主持的快感與成就感嗎？要大廚去改打職籃？職人一身本事，轉換是種悲劇與錯過。

等下！決定權不在我。只能躺平。諷刺的是，好不容易，走到這些年，我正幸福又自然的做好多我想做、我樂做的事，形塑一個我自己都很喜歡的自己，那不是刻意安排的人設或形象，而是由內而外的舒適養成，不必包裝，一言一行一字一句，我有把握，有心人絕對感受的到。

形象好壞是他人決定，本人好壞我自己明白。

一個月了，兩萬字上下了，本劇開放式結局，沒有答案。洗洗睡，廢廢的，一天復一天，明天（真的不一定）會更好。那只是一首歌。不要哄我。

最後，我要再次向多年前傷害過，造成陰影的人，致上最深最深最深的歉意。以上我的糾結如此多，想必那些人在不一樣的情境中，磨難不會少。而且是我產出的錯誤。我真的知道陰影多難撲滅。這個歉意所轉化的行為，是６／１９那天，讓我什麼都不要了的具體行動，可想見，我想道的歉，有多麼用力。自責與無助，無法重組人生，只能推翻自我的生命旅程。

那些年，我身繫不說出口的恨，身在谷底掙扎，一邊奮力一搏，卻一邊把人帶進幽谷，罪孽重大。惡的循環。當然，餘生無法得到所有人的原諒，但至少祈求能夠被相信，未來的我會做一個更好的人、不傷人，如同周老師書裡提點的：用生命接住生命、用生命幫助生命。然後身心靈都健康。

終究，我被救回來了。救我的那個人，當初讓我變成了黃子佼２．０，如今又給了我新的機會。

某網友的私信截圖說：未來是全民監督黃子佼，你一定要做得更好。

過去幾年，我所做的事，隨著關注度變高，其實也都是在全民監督下行進的，包括藝人或老公、爸爸等新角色。做的還可以嗎？請繼續監督我。

很抱歉，文章一發不可收拾的長，或者您邊看邊搖頭嘆息或偷笑，覺得我好幼稚好笨好蝦好瘋癲好偏激好自溺好耐人尋味？自吹自擂自言自語太久了？這些觀感，我都認。謝謝您的寶貴時間，給我一個機會看我整理今天以前的黃子佼，確實不必認同，但求尊重我在這段時間的所有想法及想表達的內容。

地球人，祈願各自安好，各自認回自己的對錯故事。人與人之間，必須有更多尊重而非荒唐。然後，勇於承擔，身心靈健康的，往前邁進。我，黃子佼３．０，會帶著手頭上所剩無幾的愛行進。那些曾經擁有的榮耀，已成灰燼，但我會牢牢記著，轉化為燃料，篳路藍縷。

不過度盼望，但求修好餘生。

祝

共好

黃子佼／敬上／二零二三年七月十九日