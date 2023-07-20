《開心速遞》單立文再Po年青型仔相　邪氣味意外撞樣張耀揚

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，每日劇情瘋狂胡鬧，暴走連場，但亦往往讓觀眾笑到現腹肌，而近日劇中的俊男巔峰，必定是熊樹仁的年青版Pierre Hung，全城都讚單立文超級靚仔，而他亦顯得相當受落，連日來不停Po出舊相，而最新的出品是單立文演出的壞人時期的型男照片，更意外撞樣烏鴉張耀揚，《愛．回家》編劇絕對可以大大發揮。

單立文在《開心速遞》是鐵膽角色。（IG圖片）

網民集氣想Pierre Hung成為常駐角色。（影片截圖）

單立文在《愛．回家之開心速遞》中飾演熊樹根，是接龍集團的御用攝影師，年青時曾經以Pierre Hung的名字參加攝影比賽，剛好路小小發現了他的年青照片而愛上他。其實該張靚仔照片，是單立文在《千歲情人》的造型，瀟灑不羈而帶點邪氣，劇集播出後，單立文的舊日劇照，不停在網上瘋傳，更集氣希望Pierre Hung成為長駐角色，令當事人也飄飄然。

單立文、胡蓓蔚是圈中的模範夫妻。（IG圖片）

近日單立文表示靚仔無罪，又Po出自己的年青照片，「近排好多人都開返我舊屎個Fi佬嚟懷緬一下，我都湊下熱鬧鋪下啲舊相先，呢張相嘅我睇嚟笑得幾開心喎。」另外他又Po出幾張戴著黑超的型仔相，他留言「我的壞人年代。」不過當年演出壞人的單立文，就意外撞樣烏鴉張耀揚，網民反應熱烈，《愛．回家》的編劇，不妨讓Pierre Hung再次出場。

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《愛．回家之開心速遞》之日常：

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