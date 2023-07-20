Kim Kardashian品牌塑身衣助中4槍女逃過死劫　網民：可以防彈？

美國名媛Kim Kardashian積極經營個人塑身衣品牌SKIMS，日前不僅傳出品牌市值達40億美元（約312億港元）後，有女網民在TikTok拍片表示，自己今年年初因著用SKIMS塑身衣，在一場槍擊案中驚險生還的時間，引發網民熱烈討論，更問塑身衣是否可以防彈。

Kim Kardashian積極經營個人塑身衣品牌SKIMS，日前不僅傳出品牌市值達40億美元（約312億港元）。（IG圖片）

女網民Angelina Wiley在片段中透露，今年年初的某夜晚，不幸在一宗槍擊案中了四槍，本應該流血不止的她卻因為穿上非常緊的SKIMS塑身衣，奇蹟地沒有因失血過多死亡。經過這件事後，Wiley指自己會再回購更多SKIMS的產品，更表示Kim Kardashian及其品牌SKIMS是自己的救命恩人，Kim亦有在個人Instagram上分享Wiley的TikTok片段。

女網民Angelina Wiley在片段中透露，今年年初的某夜晚，不幸在一宗槍擊案中了四槍，本應該流血不止的她卻因為穿上非常緊的SKIMS塑身衣，奇蹟地沒有因失血過多死亡。（IG圖片）

塑身衣只售692港元。（SKIMS官網截圖）

另外，有眼利的網民發現Wiley所穿的是SKIMS的SEAMLESS SCULPT THONG BODYSUIT，售價為68美元（692港元），顏色及尺碼選擇亦非常多元化。至於「協助」Wiley逃過死劫的塑身衣，目前已交給警方作調查。

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