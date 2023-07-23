專訪｜陸詩韻曾為男友還債過百萬　陷人生低潮：有諗過自殺

01娛樂節目《摸杯底》邀請陸詩韻擔任嘉賓。在節目內大談近況及多年來被外界指她被富豪包養、忽然富貴、欠債傳聞等的負面報道一一回應。她憶述陷入事業低谷時期：「我嗰陣成日都匿埋喺爸爸做製衣嘅地方，嗰陣得32歲，其實好後生，有諗過自殺......」



01娛樂節目《摸杯底》邀請陸詩韻擔任嘉賓。（節目《摸杯底》）

港姐入行 重提當年輸葉翠翠原因：冇觀眾緣

現年42歲的陸詩韻入行前做空姐，24歲時誤打誤撞參選香港小姐，並獲得亞軍。她重提當年參選的時候已經知道葉翠翠的最熱門的香港小姐。她大呻自己冇觀眾緣，所以自己一定不會得到冠軍寶座，並坦言：「有諗過返去做空姐。」最後奪得亞軍的陸詩韻表示，幸好仍會得到監製賞識給予機會演出，簽約TVB4年來拍過6部劇。

陸詩韻分享入行前曾經是一名空姐。（節目《摸杯底》）

自言從未做過小三 不排斥另一半結過婚：一起身就要記得我！

對於自己的愛情世界，她自認給予外界的印象是一個女強人很堅強，內心世界卻是對愛情十分認真，不希望在伴侶身上浪費任何時間。她表示：「我唔想結婚，我係single，都有人追㗎！我好希望喺對方心目中佔一席位，一起身就要記得我！」她指目前其實有幾個值得交往的對象，不過也是在選擇當中，又指自己不排斥有結過婚生個仔的男人做伴侶，不會呷醋對方疼愛自己的孩子。另外有傳被小三介入戀情？她堅定回應從來沒有，也沒有做過小三，並笑稱：「我唔夠好，人哋先會走！」她形容男人通常只得一個說法，表明是單身，才會考慮進一步的約會。

陸詩韻指自己不排斥有結過婚生個仔的男人做伴侶。（節目《摸杯底》）

曾為男友還債百萬 32歲陷人生低潮：有諗過自殺

早年外界一直報道，在陸詩韻32歲時曾經被過往的交往對象馬來西亞富商吳銘偉連累，欠債340萬。兩人拍拖9個月後分手，由於陸詩韻是該欠款案的擔保人，因而被入稟追討欠款，當年她向法庭申請將前男友公司清盤，她坦言當時確實是一個慘痛的經歷，不過一年內已經還清債務。她特別提起主持人林柏希，給予她舞台劇演出的機會重新出發。她憶述低潮時期的內心世界：「我嗰陣成日都匿埋喺爸爸做製衣嘅地方，嗰陣得32歲，其實好後生，有諗過自殺。」後來她以正面的態度重新出發接下舞台劇演出渡過這段時期。

陸詩韻特別提起主持人林柏希，給予她舞台劇演出的機會重新出發。（節目《摸杯底》）

認曾與兩名富豪交往 否認被包養：最少每月賺5位數

最近有傳媒拍到她經常開名車出沒，直指她被富豪包養。她澄清沒有此事，曾經傳出的富豪都是當時交往的情人，過去最大的收入來源在於積蓄。她分享當年以港姐的身份進演藝圈收入不錯，並表示：「最少每月賺5位數，最高有幾十萬收入。」

陸詩韻澄清沒有被富豪包養。（資料相片）

入行最難堪的一件事？

她說事情發生在2014年，當年自己事業愛情失敗，選擇豁出去，做了一次訪問。她説：「當時記者應承過報道出街嘅內容唔係咁樣，平時我都唔喊，果次豁出去做有大喊！」她失望指出記者一定要報道對她造成心靈上的傷害，她說報道出街的訪問記者結語寫下一句：「真實性，要留意大家評價！」

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