甄子丹汪詩詩20周年補辦婚禮　花費極之奢華竟與JM文詠珊撞款

甄子丹與汪詩詩於2003年結婚，他們一直是圈中的模範夫妻，恩愛非常。今年是他們結婚20周年紀念，他們更在意大利科莫湖邊補辦盛大的婚禮。除了二人的親友外，他們亦邀請了不少的圈中好友出席觀禮，包括有：王寶強、王晶與太太、張玉珊、呂良偉與太太、甄家班、蔡一智與太太等人。



甄子丹與汪詩詩於2003年結婚，二人相愛20年。(微博@甄子丹)

盛大婚禮，也有重量級賓客，當然也有重量級表演嘉賓才襯得起這位荷里活巨星的20周年婚禮。原來他們請到了70年代國際級歌星Paul Anka在婚禮上獻聲。Paul Anka於60年代出道，他的首本名曲分別有《Lonely Boy》、《She's A Lady》、《My Way》等。現年81歲的他依然十分有名。

正呀，仲請到Paul Anka。（IG截圖）

根據網上資料顯示，甄子丹與汪詩詩的婚禮位於意大利科莫湖邊一個叫Vila Babiano的私人莊園，佔地過萬平方呎，有6間睡房可容納12人，室內設施也是豪華等級，有室內泳池、按摩室、廚房、酒窖、圖書館等，展覽活動場地更可同時間容納200人。環境優美又大又靚，租用價格亦十分「靚」，據網上租用平台顯示，普遍租用一個星期，不包括額外增值服務，例如廚師、機場接送、私人司機、美容服務、場地派對等，一個星期就已經要42萬歐元（約365萬港幣），起標價也需3日2夜也需近78萬港幣。

呢個地方真係唔平，一個星期要365萬港幣。（網站截圖）

汪詩詩一身白色婚紗，上半身透視蕾絲設計，令好身材若隱若現。(微博@甄子丹)

巧合的是，文詠珊（Janice Man）與拍拖5年的才俊男友吳啟楠（Carl）當年舉行婚禮的場地，同樣也是意大利科莫湖湖畔的古堡Villa Erba。與甄子丹汪詩詩舉行的場地稍有不同，這間Villa Erba並沒有提供留宿服務，只有活動場地租用，不過同樣所費不菲，起標需要近20萬港幣。

文詠珊（Janice Man）與拍拖5年的才俊男友吳啟楠（Carl）舉行婚禮的場地，同樣也是意大利科莫湖湖畔的古堡。

一對新人於親友見證下行禮完婚。

點擊下圖重溫Janice Man婚禮嘅靚相：