乘風2023 | 蔡少芬舞姬造型超驚艷　無緣成團獲頒年度乘風精神獎

內地綜藝節目《乘風2023》於今日（21日）播出總決賽，今次共有11個出道席位，分別是Ella（陳嘉樺）、Amber（劉逸雲）、美依禮芽、謝娜、朱珠、芝芙、劉惜君、A-lin（黃麗玲）、盧靖姍、龔琳娜、賈靜雯。蔡少芬（Ada）排名第15，無緣出道。



11位出道姐姐。（微博@乘風2023官方微博）

總決賽氛圍三大聯創隊，Ada與Ella、芝芙(ChiPu)、張嘉倪、龔琳娜、瞿穎一組，參與團隊表演《絕世舞姬》，她身穿一襲紅黑紗衣，滿頭長辮，佩戴頭飾，頗有異域風情，舉手投足間都散發著古典韻味，獲得一班網友大讚：「有練霓裳和飛紅巾的感覺，芬芬啥時候能再演武俠啊，太美啦」、「這個造型真的有被狠狠驚艷到」、「太美了太美了 太優越了我的芬」等。

雖然無緣成團，但Ada獲節目組頒發「年度乘風精神獎」，肯定她的努力與進步。Ada在發表得獎感言時也非常開心：「我其實真的沒有想過今天可以拿到這個獎，謝謝蒼天，謝謝所有愛我的人，謝謝門口一直在為我吶喊的影迷，還有歌迷！我真的很感謝每一個愛我的人，我雖然沒到50歲，但我真的覺得這是很大的禮物，好重啊！我會好好珍惜，謝謝芒果TV給我這個獎，也謝謝你們的愛，我會繼續努力，不管是唱歌還是演戲，我會努力的，謝謝你們！」

Ada獲「年度乘風精神獎」。（視頻截圖）

自參加節目以來，Ada因幽默搞笑的性格話題不斷，綜藝感十足。雖然自認唱跳雙廢，但每次練習都非常努力，進步很大，更闖入總決賽。所以即使沒有成團，也足以見到大家對她的喜愛與支持。

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