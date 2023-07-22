盤點10套歷年香港小姐最性感泳裝　比起80年代款式真係小巫見大巫

《2023香港小姐競選》終於有外景！今年選址越南影泳裝外景，雖然冇陽光與海灘，但靚酒店靚景配靚女比堅尼一樣搶眼！2023年大會選用比堅尼水着，套用經典剪裁之外，在下身腰部位置也加上了小巧的吊帶設計，別出心裁。不過，對比起以往的香港小姐泳裝，其實只是小巫見大巫。



16位佳麗分別換上墨綠色及粉紅色比堅尼。

各位佳麗其實都好認真拍攝，務求將自己最美的一面展現給觀眾。

回看早幾年香港小姐競選，其實設計都沒有太大分別，大多着重於泳裝的花色而非款式之上，又可能怕觀眾投訴所以某幾年直接用兩件運動裝，「睇頭」這方面的的確較為輸蝕。不過近10年也有不少泳裝可稱得上性感的，例如2013年陳凱琳當選一屆，雖然是一件頭，但粉紅色幾何圖案，正面超deep V加上低腰設計就頗有視覺效果。

1. 2013年陳凱琳當選一屆。（視覺中國）

1. 朱智賢，側面都好性感。（視覺中國）

2. 2016年劉穎鏇（Tiffany）憑「最強Body」而令一眾觀眾睇到流晒口水。（視覺中國）

話說回來，其實性感與否，好大程度上也與佳麗的身材掛鈎！例如2016年劉穎鏇（Tiffany）憑「最強Body」而令一眾觀眾睇到流晒口水，蘇韻姿的比堅尼泳裝更令港男胡㻗疑似有反應。這些也是近年香港小姐競選的經典場面。

2. 2016年劉穎鏇（Tiffany）真係好fit。（視覺中國）

2. 蘇韻姿的比堅尼泳裝更令港男胡㻗疑似有反應。（視覺中國）

2. 當年的蘇韻姿。（視覺中國）

3. 閃石造型泳衣。（視覺中國）

4. 夏日風情feel。（視覺中國）

早幾年，2019年和2021年的港姐泳裝也頗有看頭，2019年黃嘉雯、古佩玲一屆與今年的港姐泳裝類似，不過就用上了Bling Bling閃石設計，2021年的設計下襬還用了編織形容草裙舞效果，十分有心思。

3. 和今屆泳裝設計差不多。（視覺中國）

4. 呢套都靚。（視覺中國）

對比起近10年的香港小姐競選，其實以往的泳裝設計更有創意，而且更大膽，例如1987年邱淑貞一屆，就採用了非常性感泳衣設計，上裝只用一塊絲巾包裹，又例如1988年李嘉欣一屆，雖然採用了一件頭設計，但低胸超高衩就十分具創意而搶眼，其次1996年李珊珊一屆，就用了類似性感內衣的黑色透視設計，也十分有創意。