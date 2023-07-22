《開心速遞》豪仔點止初戀Cafe伙記　TVB飄移王憑高超技術攻日

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，經常出現的場景「初戀Cafe」，是接龍員工的聚腳地，而李泳豪飾演的豪仔，每次出場就是問大家吃甚麼，連老闆佳叔都加入了大四喜，豪仔角色卻仿如可有可無。其實李泳豪是TVB出名的飄移王，每逢劇中有飛車情節，都要豪仔出動打點一切，近日豪仔就到了日本那須練習飄移，堪稱《愛．回家》的車神拓海。

李泳豪身處日本，身後的便利店相信大家不會陌生。（小紅書）

李泳豪到日本那須賽道練習飄移。（小紅書）

43歲的李泳豪，是李家鼎兒子，童星出身，但最為人熟悉是前女友楊思琦的背叛，甚至《愛．回家》的劇情也加入了戴綠帽的情節，幽他一默。在初戀Café永遠穿著紅色格仔衫的豪仔，出場對白永遠是問大家吃甚麼，仿如一個路人甲的角色，之後再加入了機械人新豪仔，令豪仔戲份再次減少，當大家以為豪仔可有可無，其實他在TVB是出名的飄移王，每次劇組有飛車鏡頭，也要豪仔落場打點，甚至親身上陣大玩飄移。

《開心速遞》關於飛車場面都會搵豪仔。（小紅書）

《開心速遞》都有飄移情節。（小紅書）

近日豪仔到了日本那須，練習他最喜歡的飄移，在賽道上風馳電掣，仿如《頭文字D》的拓海，跟《愛、回家》中的豪仔，完全判若兩人。在小紅書內，亦放有多段豪仔為劇集駕車飄移的鏡頭，他並非只是大家心目中的小伙記，終於可以看到他不為人知的型仔一面。

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豪仔在《開心速遞》的飄移情節：

《開心速遞》每逢有飄移情節，都由豪仔親自落場。（小紅書）

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《開心速遞》劇情用李泳豪經歷開玩笑：