前港姐何艷娟否認過上流生活　內心豐足已足夠：唔係物質上嘅嘢

前港姐何艷娟（Katherine）昨日（21日）盛裝打扮出席《東方女神2023》選美活動，作為前輩她認為參選女孩子要兼備貌與智慧並重的條件，並且認為展露笑容最為重要。而在接受《香港01》訪問時，她亦大方回應被網友指炫富一事。

Katherine盛裝出席選美活動。（葉志明攝）

Katherine盛裝出席選美活動。（葉志明攝）

在2018年Katherine宣布與擁有30億身家，足足比自己年長40歲的富商吳志誠閃婚，成功躋進上流社會。不過這段婚姻只維持8個月就結束，外傳她獲得3億港元的贍養費，在失婚後不時眼見她在社交網站分享周遊列國、享用米芝蓮餐等美照，讓不少網友認為她炫富。對此，她在接受訪問時就否認：「因為我去旅行你知道女仔好鍾意影相，可以着啲靚衫影吓相，冇話特別炫富。反而想同粉絲或網友分享一吓旅行嘅點滴。」強調只是想分享不同地方的美景而已。

Katherine盛裝出席選美活動。（葉志明攝）

而有報導指她吃一餐飯好昂貴，追問到平時會不會吃茶餐廳這類平價食物？她就表示：「其實好食就得㗎，好食嘅話茶餐廳或者稍為貴少少都會，我冇乜所謂對食嘢呢方面，唔係真係咁講究。（自己平時都會買吓餸嗎？）我會㗎，我都係食得好普通，唔係一定要好貴好貴。（點睇被標籤係上流生活，炫富呢件事？）我又唔覺得自己係上流生活，我覺得點樣去定義一個生活開心與唔開心，一個人幸唔幸福，我覺得係內心豐足就得，唔係任何物質上嘅嘢。」

Katherine否認炫富一事。（葉志明攝）

雖然Katherine離過婚，但身邊似乎不乏追求者，問到感情事時，她就表示：「順其自然，無論係單身或者拍緊拖都開心。反而我覺得我而家個狀態比較隨緣，過咗想結婚嘅年紀，我反而想要小朋友，但唔想結婚。（係唔係有人追求？）係人都有人追㗎啦！（知唔知有幾多個？）我唔知道，我對呢啲嘢好唔敏感。（使唔使要求對方高學歷要有錢？）我鍾意就得㗎啦，大家有共同喜好，共同話題，最緊要性格，一定要善良。」而她目前正忙着進修與畫畫，望與慈善機構合作開一個畫展，Katherine果真人美心善。