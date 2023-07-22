性感港女林映暉《台灣學呢啲》試做「死屍」　爆喊寫遺書瞓棺材

以拍攝不同類型節目馳名的J2（82台）又有新搞作，全新節目《台灣學呢啲》將由24日起、逢周一至五晚8點半J2（82台）播映，節目由兩位J2er施焯日（Arthur）、蔡景行（行仔）和林映暉（暉哥）擔任主持。合作無間的「行發」，無論在《關注關注組》或是《見步行步 台灣篇》均以「勇於嘗試 失敗收場」見稱，堪稱「J2實驗擔當」，其中行仔更是「乜都夠膽死」。今次「行發」夥拍傻大姐暉哥走訪台灣各地學園、嘗試報讀各種特色課程，增廣見聞之餘、「行發」更希望藉此打破Loser框框；並希望透過親身體驗，顛覆觀眾對教育的既有觀念，從而發現原來「讀書都可以咁好玩」。



暉哥體驗遺體化妝。

Arthur體驗著壽衣 暉哥體驗化遺體妝

周一（24日）播出的第一集，「行發」和暉哥去到台灣首間提供殯儀相關課程的學校，學習如何為亡者處理身後事，當中包括遺體美容；Arthur和暉哥將以「第一身體驗」穿壽衣和化遺體妝，過程更絕不簡單。另外「死亡體驗課」亦相當特別，課堂以分組形式進行，行仔和暉哥負責扮演亡者，另外Arthur及暉哥亦分別體驗了「著壽衣」及「化遺體妝」過程。課程除會為「亡者」拍攝遺照及叫他們寫定遺書，更有瞓棺材和封棺等不同體驗。

兩位「亡者」都有真係瞓入棺材。

暉哥嘆面對自己很難

過程中，行仔及暉哥按照課堂進程讀出遺書內容，行仔邊讀邊爆喊向家人道歉，事後更坦言「道歉很難」：「我其實冇咩做錯嘅嘢，淨係覺得做唔到人哋（家人）想我做嘅嘢，想同佢哋Say聲Sorry，但要講出嚟係有啲難度。」自認眼淺的暉哥過程中亦泣不成聲，她說：「第一個人我係寫畀自己，我好Care人哋點睇自己，要面對番自己比較難，想同自己講：『你已經盡咗力，唔緊要！』。」想詳細知道殯儀課程究竟有乜學？密切留意周一晚一集。

究竟呢間學校點解要學生學高空繩索同獨木橋呢？

足足三層樓咁高！「堅‧離地」課程挑戰高空繩索

周二（25日）一集，三人去到高雄一間大學上電競課，除了會有電競實戰和學做電競主播，原來電競科有體適能課堂，三人更要挑戰做手指掌上壓，短短10秒已攰到出唔到聲，到底真係咁難、定還是「行發」再施展「水皮」一面？周三（26日）一集，三人去到一間初中體驗「堅‧離地」課程，並在足足三層樓的高度挑戰高空繩索及獨木橋，想知點解初中學生要學呢啲？密切留意全新節目《台灣學呢啲》。

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網民經常將林映暉（暉哥）與台灣林襄比較。

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