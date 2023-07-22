楊洋新劇多個離譜情節遭炮轟　不讓女友搭地鐵︰高峰期人多會受傷

楊洋、王楚然主演的內地劇集《我的人間煙火》自播出以來爭議不斷，除了男主角楊洋的演技之外，劇情也被詬病，包括吻戲時打開水龍頭、迫地鐵會受傷等，但最離譜的，要數玩滅火器，在網絡引起軒然大波。



片中，楊洋飾演的消防員教飾演醫生女友的王楚然用滅火器，在講解完步驟後，讓王楚然嘗試，結果對方打不開，他便握住女方的手一起打開，嚇得王楚然興奮尖叫，令人拎著滅火器肆意噴射，在粉塵瀰漫的停車場嬉笑打鬧，令人咋舌。

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事後，多個官方新聞媒體公開報道指責，亦有多個消防局官方賬號在微博解釋糾正劇中的錯誤示範，嚴肅表明「滅火器不是玩具」，指出劇中用滅火器「上下噴射」、「密閉空間」、「粉塵吸入」等一系列錯誤示範，容易誤導觀眾。

雖然劇集出品方之一悅凱影視總裁賈士凱發文道歉，表示劇中的滅火器是男主角自費購買的私人用品，而非挪用公共消防設施，顯然這並未能難平息眾怒，繼續被網友炮轟：「消防站站長（楊洋角色），在教授重要的消防工具使用方法時絲毫沒有半點敬畏和嚴謹，手法流程即不專業也不嚴肅，看起來就像在調情」、「反正……男女主的用法蠻危險的，吸入乾粉也可能會窒息……就是說……別拿滅火器當調情工具吧」、「自費的，滅火器就能用來玩了？這是什麼可怕的說明」等。

出品方之一悅凱影視總裁賈士凱發文道歉，被網友炮轟無誠意。（微博截圖）

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