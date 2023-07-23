全民造星5｜KC孭起fans轉圈　希晉獲MC獻聲：期待之後有無合作

《全民造星5》嘅KC、亨仔以及希晉今午（23日）現身將軍澳出席公開活動，獲大批fans支持，三子除唱歌跳舞之外，KC玩遊戲時更孭起fans轉圈，之後又與fans放題式自拍。

KC玩遊戲時更孭起fans轉圈。（梁碧玲攝）

完成《造星》後，首次出席活動，三子除咗緊張之外，似乎已加入「男藝人無夏天」系列，亨仔同KC訪問時表示十分濕潤，問到公司有否落指令是他們好好打扮，亨仔笑言：「我今日都係波褲，寶姐都無鬧我。」

KC、亨仔、希晉今午出席活動，三子以長褲長袖衫示人，亨仔熱到爆汗。（梁碧玲攝）

問到是否已準備掘金，亨仔表示：「錢銀方面真係無問過，純粹見到fans同大家熟我已經好開心。」希晉表示想接關於時裝嘅工作，而KC希望多接動漫嘅工作，並透露有收到動漫節嘅邀請，他更笑言自己本身已經十分「毒」，所以並不介意。「其實我有諗過cos埼玉老師（《一拳超人》角色）但要剃頭。」希晉表示目前仍與ViuTV洽談當中，他個人偏向唱歌發展，問到早前他推出嘅新歌《Buttefly》，搵嚟MC張天賦合作，他說：「大家期待下，睇下之後仲會唔會有合作。」

希晉表示目前仍與ViuTV洽談當中。（梁碧玲攝）

亨仔早前在《造星》總選時，終與ERROR經理人濟哥合照，他表示有不停讚對方靚仔：「有同佢講唔使因為似亨仔唔開心。」

亨仔落力演出。（梁碧玲攝）