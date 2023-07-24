劉馬車涉非禮還押2月後保釋　拍片嘆失去自由好痛苦：我本性唔壞

27歲網絡紅人「劉馬車」（本名：劉駿軒）涉嫌非禮三名13至14歲女童，自5月起還押候審，保釋一度被拒，但昨日（22/7）他突然發布新片，宣布暫時獲准保釋候查。在荔枝角收押所還押逾2個多月的劉馬車於一個屋苑平台拍片，片頭他拿著身份證，步操、表明是「荔枝角受訓生」並讀出自己的編號，作勢向「阿Sir」敬禮等，他稱案件已進入司法程序，所以暫時會保持低調。



劉馬車在片頭拿著身份證，作勢向懲教人員敬禮。（YouTube@劉馬車）

今年初才在深圳因「強制猥褻罪」刑滿出獄的劉馬車，談及再度還押的感受，「失去自由，真係好痛苦！非常非常非常痛苦！我今日返荔枝角攞嘢，但係未攞得住，出面睇返入面好感慨，覺得真係要好好珍惜自由。」他在片中多次逐個點名多謝每個懲教阿Sir，並說：「其實我本性唔壞，好多時候我亦自己知道自己心理有問題，我好多情緒、壓力，我都好想多啲人關心我，呢條片想多謝每位關心過我、教育過我嘅阿Sir 。」

劉馬車稱失去自由好痛苦，其實自己本性不壞，遇押逾兩月後他拍片逐一感謝懲教阿Sir。（YouTube@劉馬車）

劉馬車更表示在獄中睇到國際天后李玟逝世的消息，心裡非常不舒服並且感同身受，「我好明白佢，佢呢種人平時好樂觀、陽光，其實心裡面好多痛苦、壓力，但係佢唔會展現呢一面畀人睇。我有時都好想死咗佢，我呢種人衰到無得再衰，不斷不斷坐監、不斷不斷衰咗，但係我好希望有人明白我，有時我情緒出現問題，就會做錯事。我唔知道自己幾時會死，但係我諗，我要承擔埋啲罪責先去死！」

一代天后李玟香消玉殞，劉馬車指自己很能理解對方感受。（VCG）

劉馬車坦言自己多次出入監倉，冇自由的時間都達8年幾，人生三分一都失去自由，這兩個月他非常害怕，又表示自己都好想像正常人一樣有家庭、將來，「但係我知道係冇將來嘅人，如果罪成好大機會要繼續坐一段相當長時間嘅刑期。」他呼籲大家多做善事，自言會幫神父Father John去派飯，更說服完刑會交代身後事等等。他透露自己童年起見到父母吵架，一言不合就將情緒發洩在他身上，求學時又被同學排斥、欺凌，「點解我拍咁多片？因為我好想多啲人關注我、關心我，我好寂寞好空虛，我都好想有人愛我，哪怕你笑我、踩我都好，我都希望你知道我係邊個。」

劉馬車坦言自己很想得到人關注，想感受到愛，不希望自己離世時冇人知道。（YouTube@劉馬車）

劉馬車說自己的終極夢想是死後有很多人知道自己離世，不想寂寂無名地死去，想有人願意了解自己，「人總有一死，早死遲死遲早都要死，與其好似我咁樣活得人唔似人、鬼唔似鬼，之前出出下街夜晚都俾人打一鑊⋯⋯」停了半分鐘後，他指自己是想用自身經歷勉勵每位不如意的朋友，叫他們不要放棄。影片末段，劉馬車說：「我真係好珍惜每一啖新鮮嘅空氣，我唔知仲可以呼吸幾耐，咁多年來我失去好多嘢，但係同時間我都學到好多嘢。」再逐一致謝各懲教人員。

劉馬車說自己活得「人唔似人、鬼唔似鬼」，比死更難受。（YouTube@劉馬車）

不過有網民就認為，劉馬車每次犯完事都會突然進入「聖人模式」，惟後來還是會再犯事及被捕服刑，所以早已不再對他有期望，更取名此是「馬車效應」。此外，也有人稱他「坐監KOL」，笑稱這條片是否「監獄感謝祭」。

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