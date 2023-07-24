黃凱芹自爆加拿大遭4位不速之客入侵　居3千呎大屋見過6呎高黑熊

80年代走紅歌手黃凱芹唱過不少膾炙人口的歌曲，包括《情深緣淺》、《晚秋》、《傷感的戀人》，雖然已是61歲，但一開騷必定爆滿。可惜當初在演藝事業高峰期間，他卻跟唱片公司鬧翻，一氣之下遠走加拿大，只是間中回港開演唱會吸金。

黃凱芹雖已移居加拿大，但仍不時在社交網分享日常生活，與歌迷互動。日前他於微博發文，指屋企遭到4隻浣熊「入侵」。從黃凱芹發出的照片可見，一隻大浣熊帶住3隻小浣熊翻過圍爛，在他的泳池邊探頭觀察及飲水，模樣十分可愛。面對不速之客的到訪，黃凱芹只從遠處觀望，並搞笑稱4隻浣熊為「妖精」，發文「趕客」：「不要想着甚麼時候來報恩了。從來處來，到去處去。」

黃凱芹定居加拿大之後過住半退休嘅生活。（黃凱芹微博）

黃凱芹不是首次面對浣熊到訪，去年他受訪表示因疫情長居內地，沒有打理加拿大屋企，回去後竟被浣熊「鵲巢鳩佔」，浣熊一家大細竟在他家落地生根；居於加拿大深山3000呎大屋的黃凱芹更試過見到6呎高的黑熊到他家翻垃圾桶尋食物，幸好黑熊見到黃凱芹出來便害怕離開，沒有攻擊黃凱芹。

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黃凱芹早前自爆用幾十蚊在內地餐廳包場，但因心廣體胖被誤認為喬寶寶：

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