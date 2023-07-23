「翻版張栢芝」馮皓詩曾備受力捧　退出娛樂圈10多年後形象大反轉

前英皇小花馮皓詩（Gladys）2000年8歲便以童星入行拍戲，她被獲封「翻版張栢芝」而獲得力捧，但2009年後便消失於娛樂圈。現年35歲的馮皓詩已轉行做全職舞蹈員兼舞蹈教師，原來她4歲就已經學跳芭蕾舞，而且熱愛唱歌跳舞，於是在10多歲時便自自薦入行，結果獲英皇高層霍汶希（Mani）簽約，成為旗下組合「煎釀三寶」，成當時公司力捧新星。

童星出身的馮皓詩演過幾部TVB劇集。（馮皓詩Instagram）

當時在英皇的馮皓詩形象是純情小花，是不少人心中的女神，現在的她卻與以前純情形象來個極大反差，現在是穿鼻環、唇環及滿身紋身的女生，而且髮色亦常變，間中也會在社交平台大晒性感。有指當年馮皓詩在英皇拍攝《愛鬥大》時，曾與羅子溢（前名：羅仲謙）撻著，但原來羅子溢當時已有正印女友，做了第三者的馮皓詩因此受情傷而斬纜及退出娛樂圈，更轉行為舞蹈員。

現在卻與馮皓詩以前情純形象來個極大反差，現在是穿鼻環、唇環及滿身紋身的女生，而且髮色亦常。（馮皓詩Instagram）

現在馮皓詩卻與她以前情純形象來個極大反差，現在是穿鼻環、唇環及滿身紋身的女生，而且髮色亦常。（馮皓詩Instagram）

馮皓詩8歲便入行，參演過多部TVB劇集，包括：《西遊記》、《鹿鼎記》、《難兄難弟之神探李奇》、《刑事偵緝檔案》及《同撈同煲》等；而且亦拍過不少電影，包括：《友情歲月之山雞故事》、《寶貝計劃》、《男兒本色》、《一個好爸爸》、《愛鬥大》、《新宿事件》及《很想和你在一起》等，亦拍超過30個廣告。

《友情歲月之山雞故事》中的馮皓詩只有12歲，已是美少女一名。（電影截圖）