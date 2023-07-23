聲夢小公主姚焯菲新歌轉新形象　鍾柔美大玩Y2K風玩味極重

聲夢第一屆的亞軍及季軍姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）日前出席銅鑼灣一商場的活動，為該商場的夏日活動揭開序幕。活動中，Chantel及Yumi除了為大家連環送上新歌外，更即場與一眾粉絲互動大玩遊戲。

姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）日前出席銅鑼灣一商場的活動。

Chantel 及Yumi 在現場粉絲一片歡呼聲中登場，氣氛熱烈！從新西蘭回港的Chantel 及Yumi 均異口同聲感謝能夠參與是次活動，更指出場景讓她們二人彷如置身於叢林之中，激發起她們探險心情。

Chantel 及Yumi 在現場粉絲一片歡呼聲中登場。

適逢二人均剛剛推出新歌，身為甜美小公主的Chantel 亦表示今次新歌將以全新形象示人，並指希望一眾粉絲能見到自己另一面。而同期推出本年度首支派台歌的Yumi，亦表示新歌玩味極重，歌曲大走Y2K曲風，既時尚又可愛，亦希望歌迷能喜歡這首新歌。及後，二人亦於活動中先後為歌迷送上兩首新歌，包括Chantel 的《這個姿態》及Yumi 的《y2k還襯我麽?》。

Chantel 新歌將以全新形象示人。

Yumi新歌玩味極重，歌曲大走Y2K曲風。

二人於活動中大展親和力，與粉絲互動大玩遊戲。Chantel 及Yumi均表示很開心能跟粉絲一同玩遊戲，亦十分感謝粉絲們的支持，二人更與粉絲們連環快拍送上夏日驚喜。

二人於活動中大展親和力，與粉絲互動大玩遊戲。