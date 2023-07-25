專訪｜洪嘉豪享受現有步伐　並非不上進：係世界唔允許我力爭上游

洪嘉豪（Kaho）推出以「水」為主題的專輯《Cleanse》，內裡收錄記錄片他出道5年成長故事，影片中Kaho提到有人說他這幾年的路程如同《全民造星》時，他說「我係真人版嚟㗎。」



這位參賽者預估自己大概會在60強止步，原因是自己的性格以及歌曲風格並不屬於會火速獲三燈。「輸蝕㗎，所以我從來無參加過比賽；喺呢個社會上，總會有啲人係慢熱啲、冇咁自信，而我就係代表住佢哋去說話或者唱歌。」



「有啲人係你唔需要認識佢，都會好喜歡；但我係未識都幾討厭，識咗之後有機會喜歡我。如果比賽嚟講係好輸蝕。」（梁碧玲攝）

我應該好快出局

「某程度上，你可以視每一次表演為比賽，只不過對手係自己咁解。我應該係會好快止步，因為我表演會慢熱啲，而比賽好講嗰幾分鐘做啲咩，而我又唔係聲嘶力竭嗰種，所以我應該係……60強左右。」雖然自知輸蝕，但洪嘉豪似乎挺享受現有的位置，他認為社會上總有不夠自信、慢熱的人，而他正好代表這群人出來唱歌／說話。

如果真係參加《造星》，單係Chill Club頒獎禮上的表現已可即時出局。「唱幾百次商演都冇事，唯獨全香港人睇緊就發台瘟。」

世界令你不自信

作為一位藝人歌手，洪嘉豪的自信似乎永遠都不會是百分百，情況就如當提到今年情人節推出嘅《My Secret Park》時，他表示「成績好好，都係意想不到」；以及之後的《洗面》，他說：「我係有信心，但平台播放keep住高位，我都唔係好估到。」他解決說:「有啲嘢唔關上唔上進事，而係我力爭上游時，世界唔允許。」唔允許嘅，是否包括埋獎項？「有得拎當然開心，但就好似我剛剛所說，平時啲台喺平台數據榜排第10，而今次排第2、3我都已經好似拎咗獎咁。又可能係我已經忘記攞獎嘅感覺，太耐冇上頒獎台，有少少遺忘原來都可以上去。不過拎獎係365日嘅作戰，而唔係一兩個月嘅事，同埋都唔係我一個人嘅工作，公司同事都要做好多嘢先去拎一個獎。」

洪嘉豪以「獨家村」形容他與陳蕾之間的友誼。「唔記得係咩活動識佢，佢嗰事有少少掙扎條路唔知點行，應該就係嗰陣同佢傾多咗就friend。」(資料圖片）

努力做街坊生意

為怕筆者誤會，洪嘉豪非常努力解釋拎獎與否一事：「我呢兩年的作品，好多年輕人都會聽，但又未有能力拎獎，我喺另一方面都得到咗好多聽眾，多咗人支持我，兩者如果……都兼顧唔到，我只能揀其中一個plan。再現實啲講，全公司20位藝人，（電台）係唔會頒20個獎畀你，所以係好睇大家點plan，同埋一直做開街坊生意，暫時未有轉plan計劃。」入行5年，洪嘉豪在出道第2年已經歷了低谷，但他認為自己仍然是幸運的：「總會有呢啲日子出現，只不過我出現喺頭兩年，好彩好快行出嚟。如果兩年前你問我總結應該係會唔開心，但而家係開心，可能心態唔同咗。我其實都算係有運氣，因為你可以遇唔到。」

出道第一年拎叱咤新人金獎，但之後彷似中了新人獎魔咒，直到《窮小子》、《主角光環》，洪嘉豪成功開拓了「街客plan」的市場。(資料圖片)

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