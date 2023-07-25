思家大戰 | 孫慧雪佗巨肚現身仍索爆　陳煒榮升人妻近一年又靚咗

由李思捷主持及監製的《施巴pH 5.5潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季，逢周日晚8時30分翡翠台播映。本周日（30日）播出一集，有陳煒（煒哥）率領的「煒大的靚媽」隊，成員包括孫慧雪、李漫芬、關宛珊和張嘉兒，對戰由專業和音師譚錫禧率領的「同聲同氣」隊，成員有高少華、沈鳳、譚倩雅和鄭鴻昌。

本周日（30日）《思家大戰》播出一集，有陳煒（煒哥）率領的「煒大的靚媽」隊，成員包括孫慧雪、李漫芬、關宛珊和張嘉兒。

「同聲同氣」晒靚聲A Cappella

今集Chit Chat環節氣氛十足，當中榮升人妻近一年的煒哥獲思捷大讚愈來愈索，問到是否因有愛情滋潤時，煒哥即冧滋滋說：「絕對係！」佗住第二胎的雪雪、挺超巨肚現身成為全場焦點，思捷問她幾時生得，雪雪笑言：「就嚟生得，我都驚今日穿水！」

榮升人妻近一年的煒哥獲思捷大讚愈來愈索。

由專業和音師組成的「同聲同氣」隊則臥虎藏龍，隊長譚錫禧說：「我哋和咗音幾十年，做過晒紅館一級演唱會。」思捷聞言說：「我哋福祿壽都曾經做過紅館，但就唔夠一級，所以你哋唔幫我哋做和音？」轉數快的譚錫禧旋即回敬謂：「咁係你哋唔欣賞我哋啫！」「同聲同氣」隊之後即場大晒靚聲表演A Cappella，贏盡全場掌聲。

雪雪挺超巨肚現身成為全場焦點。

張嘉兒語出驚人爆笑料

今集問答環節勁爆笑，其中一條問題「男人同榴槤有咩共同特點」，張嘉兒竟回答：「某啲地方硬，有啲地方腍。」思捷聞言追問：「邊個地方硬呀？」之後嘉兒的搞笑回應，引來哄堂大笑，到底佢答咗乜？另外Patrick Sir（林溥來）太太關宛珊答問題期間出奇不意大爆老公「終極秘密」，令全場為之嘩然，遭嚇窒的思捷更激動地隔空向Patrick Sir訓話：「你知唔知你幾多歲呀？！」相當爆笑。