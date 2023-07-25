內地第一網紅馮提莫親證罹患甲狀腺癌　展示術後恐怖疤痕剖白感受

現年31歲，有「內地第一網紅」之稱的馮提莫，於2014年開始在網上進行直播工作，擁有清純外貌，甜美笑容，還有水汪汪大眼睛的她，成功俘虜了大批粉絲，直播期間不時有人會用真金白銀打賞她。馮提莫除了有樣有身材，她還擁有一副好歌喉，年前因翻唱《學貓叫》而爆紅，其後還踩入演藝圈，主唱過電視劇和電影的插曲。

有「內地第一網紅」之稱的馮提莫。(微博圖片)

可是，馮提莫去年12月便突然暫停直播，一直沒有公開確實原因，直到她日前接受抖音帳號「大白show」的訪問，才自爆罹患了甲狀腺癌末期，就連她的家人都不知道。她昨日（7月24日）在微博發文，並貼出一張她躺在病床上的照片，以及一張她手術後頸前留有疤痕的照片，公開剖白患癌後的感受。

馮提莫寫道：「謝謝大家的關心！是的，之前確實確診了甲狀腺癌。已經做了手術，手術很成功。現在身體也恢復啦，嗓子也在我的不懈努力練習下恢復差不多啦！」

她續說：「通過這個癌，我想對大家說，尤其是女孩子們：一定不要精神內耗，不要往心裡積壓負能量，多跟家人朋友溝通交流，遇到網絡暴力和造黃謠，一定要勇敢的說出來並且拿起法律的武器保護自己。以前我比較懦弱，但以後我也會好好保護自己！」

馮提莫不敢再穿波衫拍照。（微博圖片）

「生病，癌症，這些對於我來說我都不怕，我覺得只要人還在，都不是大事兒。但是當我術後很長一段時間的說不了話，無論如何都唱不了歌，這才是我最崩潰的事情，感覺天都塌下來了。但是也很感謝老天的提醒和我自己的毅力，讓我現在恢復了嗓子。不要擔心哦，之後我還要給你們唱歌呢，並且不久後我們就會見面啦，你還會來聽嗎？只要你聽，我就會一直唱下去」。

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