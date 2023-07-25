Lolly Talk自爆MV有神秘型男參與　赴台灣拍攝玩到酒店門都冇關

日前（7月21日）8位Lolly Talk成員現身商場，大批粉絲已經一早到場，現場充滿開心笑聲。八人成員都充滿笑容，是愛笑之人。她們笑言團隊當中有不同稱號有「笑眯眯」、「笑哈哈」、「笑卡卡」，還有「笑蛋」，大家笑點都很低，經常笑過不停。當中Mei Mei因為懶音重，又常撈亂四字成語，經常逗得大家發笑。為糾正她的發音，要她每日錄音讀字，她們說：「我們都相信吸引力法則，多笑會感染身邊的人，傳播開心。」八人感情要好，聚在一起就不願分開，傾偈傾不停，半夜都不願回家，被經理人催翌日還有通告要早睡，才願乖乖聽話。

8位Lolly Talk成員現身商場。

而八位女孩剛剛去了台北三天拍攝新歌《四方帽之約》的MV，寓工作於娛樂，繼續發放正能量。為了爭取更多時間去玩，公司特別安排第三天全日拍攝，讓她們有一天時間可以四處遊玩。她們說：「之前大家都好忙，多謝公司安排，可以一齊去輕鬆一下。」她們去了大稻埕玩煙火，又瘋狂購物。她們說：「台灣的護膚品和隱形眼鏡都好平，忍不住買了很多，夠用一段時間了，大家都好開心。」

LOLLY TALK幾甜。(資料圖片)

八位女仔旅行當然有搞笑事，Elka和阿蛋同房，她們太心急去玩，竟然忙了關酒店房門，回去時見到沒有關門，幸好房內財物安然無恙，不過卻被其他成員取笑太冒失了。

而這個MV邀請了一位神秘型男參與，大家都好雀躍，相信MV推出時粉絲會有驚喜。第三天拍攝完畢，她們沒有睡覺直接上機回港出席活動。她們笑謂難得出差工作順道旅遊，辛苦都是值得的。