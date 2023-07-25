總有一瓣｜強尼首做男主角　挑戰演風水玄學家：要同鬼磨合拍攝

藝人強尼、岑樂怡及王頌茵今日（25日）現身上環拍攝ViuTV新劇《總有一瓣》。岑樂怡接受《香港01》訪問時透露新劇角色：「大家睇我哋嘅衣着大概都會諗到，基本上都係一個自己生活嘅人，一路喺度計算每日嘅生活日常，靠天意同埋算術生活嘅一個人。」而強尼說：「我呢一身嘅造型就係無邪啦！係一個風水玄學家，之前都做過一啲錯嘅事情。不過而家已經領略到人生嘅真題，做返啲好事！」王頌茵則表示：「佢係一個天真活潑嘅小女孩，開心嘅表面掩蓋悲傷嘅感覺，睇得到人性嘅一面。」

藝人強尼、岑樂怡及王頌茵今日（25日）現身上環拍攝ViuTV新劇《總有一瓣》。（葉志明攝）

強尼透露新劇角色係風水玄學家。（葉志明攝）

提到今日探班的場囗，岑樂怡表示：「今日的外景稱為奶茶宴，係無邪嘅竇口，所有嘅生意都係喺強尼嘅屋企。」她又賣關子表示今天的拍攝會有一場脫衣戲，是劇中一位男演員在後巷中發生爭執時候會出現的一幕，有機會一睹風采！

王頌茵透露新劇角色係一個天真活潑嘅小女孩。（葉志明攝）

岑樂怡表示今次拍攝超級好玩。（葉志明攝）

他們三位更異口同聲表示今次拍攝超級好玩。岑樂怡說：「跟自己過往日常生活真的不一樣，我哋喺呢個世界可以好自由做乜都得，有啲法術係可以用。」強尼則表示在劇中與鬼的磨合拍攝技巧好有困難，並表示：「如何呈現與鬼之間的距離和關係，運用上面考量得比較仔細。」他又笑說等待新戲播出街就會自然明白！